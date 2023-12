Netflix verlängert die Reality-Show «Squid Game»

England

Wann die neue Staffel zurückkehrt, ist noch unklar. Außerdem müssen sich die Macher neue Einspieler einfallen lassen.

Netflix hat eine zweite Staffel der größten Reality-Wettbewerbsserie aller Zeiten,, in Auftrag gegeben. Das Staffelfinale wird am 7. Dezember 2023 ausgestrahlt, ein Teilnehmer erhält eine Belohnung von 4,56 Millionen Dollar. «Squid Game: The Challenge» war in den Wochen vom 20. und 27. November, also in den beiden Wochen, in denen die Serie zugelassen war, auf Platz 1 der Netflix Top 10 für englische Fernsehsendungen. Darüber hinaus erreichte die Serie die Top 10 in 93 Ländern.Bei der Entscheidung, grünes Licht für die zweite Staffel von «Squid Game» zu geben, gab es kein rotes Licht: „Dies ist eine der ehrgeizigsten Serien, die wir je bei Netflix produziert haben", sagt Brandon Riegg, Netflix VP of Nonfiction Series. "Wir freuen uns sehr, das «Squid Game»-Franchise mit unserem Team in Korea und den Produzenten von Studio Lambert und The Garden für diese epische Wettkampfserie fortzusetzen."In «Squid Game: The Challenge» nehmen 456 echte Spieler an der Wettbewerbsshow teil, um eine lebensverändernde Belohnung von 4,56 Millionen US-Dollar zu gewinnen. In einer Reihe von Spielen, die von der Originalshow inspiriert sind - plus überraschenden neuen Ergänzungen - werden ihre Strategien, Allianzen und ihr Charakter auf die Probe gestellt, während die Konkurrenten um sie herum ausscheiden.