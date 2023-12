«Love & Translation» hat im Januar Premiere

US-Fernsehen

In der neuen Reality-Show von TLC wirkt auch die 26-jährige Tülay aus Deutschland mit.

In TLCs brandneuer Beziehungsseriereisen drei amerikanische Junggesellen ins Paradies, wo sie von zwölf Frauen aus neun verschiedenen Ländern begleitet werden, die kein Englisch sprechen. Ohne eine gemeinsame Sprache oder den Einsatz eines Übersetzers erforscht diese Serie, wie Singles auf der Suche nach Liebe zusammenkommen und versuchen, eine Verbindung zu finden. «Love & Translation» verbringt Zeit miteinander und konzentriert sich auf das gegenseitige Kennenlernen und zeigt unverfälschte, echte Momente in einer einzigartigen Dating-Umgebung. Die Show wird erstmals am Sonntag, den 21. Januar um 22 Uhr auf TLC ausgestrahlt. Die 26-jährige Tülay aus Düsseldorf («Temptation Island») wurde für das Format gecastet."Als führendes Unternehmen im Bereich der Liebes- und Beziehungsserien wollten wir aus der Form unseres Alltags ausbrechen und mit einer neuen Art von Setting experimentieren", sagte Howard Lee, Präsident von Discovery Networks & TLC. "«Love & Translation» wird die Achterbahn der Gefühle bringen, die unser Publikum liebt, wenn echte Verbindungen in unkonventionellen Beziehungen entstehen."Mit Herausforderungen, die den Einsatz der fünf Sinne beinhalten, wie z.B. ununterbrochene Blicke und Pheromon-Attraktionstests, sowie adrenalingeladene Gruppendate-Aktivitäten, werden diese Singles versuchen, einander ohne das Geschenk der Sprache kennenzulernen. Und wenn die Singles bei niemandem das Gefühl der Liebe verspüren, können sie ihre Koffer packen und woanders nach der Liebe suchen. «Love & Translation» will herausfinden, was es braucht, um eine Liebesbeziehung aufzubauen, wenn die Sprache zu fremd ist.