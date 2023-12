Auch RTLZWEI, VOX und Kabel Eins tun sich etwas schwer

Quotennews

Egal ob mit Dokusoaps oder mit einem Filmprogramm – so richtig viel war für die drei Sender gestern zur Primetime nicht drin.



In der Dokusoapmussten gestern der Notfallsanitäter Chris Grüne und der Rettungsassistent Robin Beyer einen echten Knochenjob ausüben. Auch in der Notaufnahme in Hanau musste Nervenstärke bewiesen werden. RTLZWEI landete so mit 0,57 Millionen Fernsehenden bei passablen 2,2 Prozent. Auch in der Zielgruppe waren die 0,25 Millionen Jüngeren von zuletzt hohen 4,9 auf noch knapp überdurchschnittliche 4,2 Prozent zurückgefallen.VOX schnitt mit der Romanzeetwas besser ab. Bei 1,02 Millionen Filmfans standen passable 4,2 Prozent Marktanteil auf dem Papier. Bei den 0,29 Millionen Umworbenen reichte es noch für akzeptable 5,0 Prozent. Es folgte die Weihnachtskomödiemit 0,51 Millionen Interessenten. Hier kletterte der Marktanteil auf solide 4,5 Prozent. Eine annehmbare Quote von 5,4 Prozent wurde nun bei den 0,14 Millionen Werberelevanten erreicht.Bei Kabel Eins lief zur Primetime der Thriller, welcher es mit 0,60 Millionen Neugierigen auf passable 2,6 Prozent Marktanteil schaffte. Die 0,13 Millionen 14- bis 49-Jährigen kamen hingegen nicht über magere 2,3 Prozent hinaus.erhöhte im Anschluss bei 0,26 Millionen Zuschauern auf starke 4,3 Prozent. Bei einem jüngeren Publikum von 0,05 Millionen Menschen waren nun zumindest solide 3,6 Prozent Marktanteil möglich.