«Spongebob»-Spin-Off geht in Deutschland weiter

TV-News

Außerdem startet Nickelodeon die zweite Staffel der Animationsserie «Santiago auf hoher See».

Der deutschsprachige Unterhaltungssender Nickelodeon startet mit der zweiten Staffel von. Das Format ist ein Spin-off von «Spongebob Schwammkopf» und folgt dem 10-jährigen Spongebob Schwammkopf, der seinen Sommer in einem Ferienlager namens Kamp Koral verbringt. Das Camp wird von Mr. Krabs geleitet, einem alleinerziehenden Vater, der seine kleine Tochter Pearl großzieht. Die Aktivitäten im Camp werden von Frau Puff beaufsichtigt, die als Pfadfinderleiterin und Kunst- und Handarbeitslehrerin arbeitet.Die Free-TV-Premiere der zweiten Staffel ist für den 22. Januar 2024 geplant. Die neuen Folgen werden künftig werktags um 17.00 Uhr ausgestrahlt. Die Serie ist eine Produktion von United Plankton Pictures und den Nickelodeon Animation Studios und wurde erstmals auf dem Streamingdienst Paramount+ ausgestrahlt. In Deutschland debütierte die Serie vor der Fernsehpremiere ebenfalls bei Paramount+.Die zweite Staffel vonist für den 15. Januar geplant. Neue Folgen werden montags bis freitags um 7.15 Uhr ausgestrahlt. In der Zeichentrickserie stechen Kapitän Santiago und seine tapfere Crew mit einem magischen Schiff in See. Gemeinsam meistern sie spannende Herausforderungen, entdecken faszinierende Orte und lernen wichtige Werte wie Zusammenhalt und Freundschaft. Santiago spricht dabei nicht nur Deutsch, sondern auch Spanisch und bringt so den jungen Zuschauer*innen die Fremdsprache näher. Wie im amerikanischen Original wurde auch bei der deutschen Synchronisation darauf geachtet, dass der Synchronsprecher von Santiago zweisprachig ist. Durch die positiven Botschaften und den zweisprachigen Kapitän ist die Serie ein lehrreiches Abenteuer für Kinder im Vorschulalter.