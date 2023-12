«Loki» legt zu

US-Quoten

Bei den beliebtesten Serien rutschte «Suits» auf den dritten Platz.

Die BBC-Animationsserie für Kinder,, sicherte sich in der Woche vom 6. bis 12. November 2023 die Pole Position. Die 140 verfügbaren Episoden wurden 918 Millionen Minuten lang abgerufen. Netflix verbuchte mit der Disney-Serie897 Millionen Minuten und landete auf Platz zwei.Seit August hatte die ehemalige USA Network-Seriedie wöchentlichen Streaming-Charts angeführt. Nun ist der Stern gesunken und die Serie landete mit nur noch 826 Millionen abgerufenen Minuten auf dem dritten Platz. Nach dem Finale vonkletterte die Serie auf 753 Millionen Minuten. Man könnte meinen, dass die Fans auf die Veröffentlichung aller Folgen gewartet haben und dann binge-watching betrieben haben.erreichte 744 Millionen Minuten.Die Warner Bros. Fernsehserie, in der Max in den USA die Hauptrolle spielt, kam auf 716 Millionen Minuten. Die Netflix-Reality-Seriekam laut Nielsen auf 709 Millionen Minuten. Die Krimiseriekam bei Netflix und Paramount+ auf 709 Millionen, der HBO-Klassikerbei Max und Netflix auf 692 Millionen Minuten. Den zehnten Platz belegte, ebenfalls von Warner Bros. 666 Millionen Minuten wurden bis Anfang November abgerufen.