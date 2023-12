Darf Gottschalk noch alles sagen?

Quotenmeter.FM

Außerdem unterhalten sich Veit-Luca Roth und Fabian Riedner über «Promi Big Brother».

Vor knapp zwei Wochen sendete das ZDF die vorerst letzte Ausgabe von «Wetten, dass...?». Noch steht nicht fest, ob es in den kommenden Jahren eine Fortsetzung geben wird. Es deutet aber nicht viel auf mehr «Wetten, dass…?» im deutschen Fernsehen hin. Thomas Gottschalk selbst teilte am Ende der Sendung mit, er freue sich alles, was nun kommen mag. Gottschalk nannte zwei Gründe: Es sei problematisch, wenn man ihn eines Tages seine Gäste erklären müsse. Außerdem rede er zu Hause inzwischen anders als er es im Fernsehen tut. Bevor er einen „Shitstorm“ verursache, gehe er lieber.Veit-Luca Roth und Fabian Riedner haben die Sendung gesehen und können Gottschalks Scheinargumente nicht nachvollziehen. Er wirkte eher fahrig, schien kaum vorbereitet zu sein und verwechselte immer wieder Gäste. Gottschalk selbst habe auch keinen Maulkorb seitens der Mainzer Senderverantwortlichen bekommen, weshalb seine Argumentation schwach wirkt.Außerdem werfen Roth und Riedner noch einen Blick auf «Promi Big Brother», das nach zwei Wochen endete. Das Noch-Ehepaar Klein hat keine 100.000 Euro gewonnen und eine weitere Promi-Staffel wird im nächsten Jahr mit Sicherheit auf Sendung gehen. Yeliz Koç, ihres Zeichens Reality-TV-Teilnehmerin und Influencerin, wird sich wohl kaum mit dem Gewinn zufriedengeben und vielleicht auch bald in weiteren Shows mitwirken.