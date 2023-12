«Bold & Bougie» zeigt starke Frauen

US-Fernsehen

WE tv kündigte die neue ungeschriebene Seriean, die den Zuschauern eine aufregende Reise durch eine Gruppe außergewöhnlicher und furchtloser Frauen verspricht, die sich nicht von gesellschaftlichen Erwartungen oder dem Alter definieren lassen. Stattdessen nehmen sie ihre Individualität an und ermutigen sich gegenseitig, das Leben in vollen Zügen zu genießen - bis weit ins Erwachsenenalter hinein. In der Serie, die von Carlos Kings Kingdom Reign Entertainment produziert wird, treten die Persönlichkeiten Malaysia Pargo, Tameka Foster, Gocha Hawkins, Princess Banton-Lofters und Crystal Smith auf. Bold & Bougie befindet sich derzeit in Produktion und wird nächstes Jahr exklusiv auf WE tv und dem Schwester-Streamer ALLBLK ausgestrahlt.Die Frauen von «Bold & Bougie» haben ihr ganzes Leben damit verbracht, Cheerleader für andere zu sein. Jetzt sind sie an der Reihe, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen, während sie sich gegenseitig unterstützen und eine unzerbrechliche Schwesternschaft bilden. In jeder einstündigen Folge werden Sie Zeuge der Wachstumsschmerzen, die durch Liebe, Verlust - und Kater - entstehen, denn sie wissen immer noch, wie man Spaß haben kann. Beim Feiern von Meilensteinen stellen die Frauen ihre lebhaften Persönlichkeiten und ihre Lebensfreude unter Beweis. Doch diese Schwesternschaft ist nicht ohne Herausforderungen."WE tv ist stolz darauf, unerzählte Geschichten zu erzählen und Neuland zu erkunden. «Bold & Bougie» fängt rohe und authentische Momente ein, in denen sich diese mutigen und unverblümten Frauen von gesellschaftlichen Zwängen befreien, ihr wahres Potenzial erkennen und sich nicht durch ihr Alter oder ihre Etikettierung definieren lassen. Wir freuen uns sehr, ihre Geschichten mit ihnen teilen zu können", sagt Brett Dismuke, Head of Content, WE tv und ALLBLK.