«Good Bones» fällt beim Publikum durch

Quotennews

Im Anschluss war «Million Dollar Homes» ebenfalls kein Straßenfeger.

Für den amerikanischen Wohn-Sender HGTV ist die Reality-Dokumentation «Good Bones» um Karen E. Laine und ihre Tochter Mina Starsiak Hawk, ein voller Erfolg. Doch die aus Indianapolis stammende Show ist für den Fernsehsender sixx nicht unbedingt ein Gewinn. Auch in dieser Woche setzte der Frauensender auf das Format.sixx startete mitin den Dienstagabend. Dieses Mal hatten Mina und Karen ein günstiges Haus erworben und wurden mit bösen Überraschungen konfrontiert. Die aus 2017 stammende Episode lockte 0,07 Millionen Zuschauer an, der Marktanteil lag bei 0,2 Prozent. In der Zielgruppe fuhr der Sender 0,02 Millionen ein, der Marktanteil wurde auf 0,3 Prozent beziffert. Die um 21.10 Uhr ausgestrahlte Folge „Das Scheunenhaus-Makeover“ hatte erneut 0,07 Millionen Zuschauer, wovon 0,01 Millionen zu den Umworbenen gehörten. Die Marktanteile lagen bei 0,3 Prozent bei allen sowie 0,2 Prozent bei den jungen Menschen. Eine Programmänderung ist allerdings bei sixx nicht in Sicht.Auf dem 22.00-Uhr-Slot machte sixx mitweiter. Die Dokumentation aus dem Jahr 2020 lockte 0,07 Millionen Menschen an, der Sender fuhr 0,4 Prozent bei allen sowie 0,3 Prozent bei den Werberelevanten ein. Die zweite Folge, die den Titel „Party, Poker, Patina“ trug, unterhielt 0,06 Millionen Menschen. Die Marktanteile beliefen sich auf 0,4 Prozent bei allen sowie 0,2 Prozent bei den jungen Menschen. Die Wiederholungen vonschnappten sich im Anschluss 0,0 und 0,3 Prozent, «Million Dollar Homes» erreichten ebenfalls 0,0 und 0,0 Prozent in der Zielgruppe.