Blockbuster-Battle

Ein moderner Klassiker des Romcom-Genres versucht an diesem Sonntagabend sein Glück gegen Ryan Reynolds als «Green Lantern» und Johnny Depp als furchtloser Pirat der Karibik.

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(Sat.1, 20:15 Uhr)Kapitän Jack Sparrow wäre froh um ein wenig Ruhe auf der "Black Pearl". Doch als seinetwegen die Hochzeit von Will Turner und Elizabeth Swann platzt, ist Schluss mit lustig. Das ist nicht Jacks einziges Problem: Er steht außerdem tief in der Schuld des Geister-Piraten Davy Jones, dem Kapitän des Fliegenden Holländers. Dummerweise ist dieser Herrscher über die Tiefen des Ozeans und droht Jack mit einem qualvollen Leben nach dem Tod.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 5IMDb User Rating: 7(sixx, 20:15 Uhr)Herzergreifende Bestseller-Verfilmung mit Oscar-Gewinnerin Hilary Swank: Holly und Gerry sind ein Traumpaar und über beide Ohren ineinander verliebt. Als er an Krebs stirbt, bricht für die junge Witwe die Welt zusammen. Eines Tages bekommt sie einen Brief - mit Gerrys Handschrift. Es folgen weitere Briefe, die er vor seinem Tod geschrieben hat, und in jedem hat er sich für seine verzweifelte Frau eine besondere Aufgabe ausgedacht, die sie wieder ins Leben zurückführen soll.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 4IMDb User Rating: 7(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Hal Jordan ist ein chaotischer Single und waghalsiger Air-Force-Testpilot. Für seine halsbrecherische Art zu fliegen handelt er sich bei seiner Vorgesetzten, Kollegin und Jugendliebe Carol Ferris immer wieder Ärger ein. Während er gerade wieder einmal einen Jet zerlegt, ziehen in den Weiten der Galaxis heftige Probleme auf: Das monströse Alien Parallax ist entkommen und droht den Heimatplaneten der "Green Lanterns", einer Gruppe von mächtigen Kämpfern gegen das Böse, zu zerstören. Mit Hilfe spezieller Ringe und ihrem starken Willen können sie Dinge erschaffen und durch den Weltraum reisen. Die Ursprungskraft von Parallax dagegen ist die der puren Angst. Auf der Flucht vor Parallax landet die "Green Lantern" Abin Sur schwer verwundet auf der Erde. Kurz vor Abin Surs Tod erwählt der Ring Hal Jordan zu seinem Nachfolger. Als erster menschlicher "Green Lantern" nimmt dieser sein Schicksal an und fliegt auf die Heimatwelt der intergalaktischen Kämpfer. Als er bemerkt, dass er deren hohen Anforderungen nicht gewachsen zu sein scheint, kehrt er niedergeschlagen zur Erde zurück. Dort steht bereits der Wissenschaftler Hector Hammond unter dem Einfluss von Parallax. Um das Universum vor seiner bisher größten Bedrohung zu bewahren, muss Hal sich jetzt seinen Ängsten stellen.The Movie Database (TMDB): 5Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 4IMDb User Rating: 6