Animationsfilm «Leo» bleibt beliebt

«Squid Game: The Challenge» hält sich weiter auf den vorderen Plätzen.

, der Animationsfilm von Star, Co-Autor und Produzent Adam Sandler, setzte sich zum zweiten Mal in Folge an die Spitze der englischen Filmliste und war mit 23,6 Millionen Zuschauern erneut der meistgesehene Titel der Woche. Auf der englischen TV-Liste hielt sich die äußerst beliebte Reality-Wettbewerbsseriemit 11,4 Millionen Zuschauern ebenfalls den ersten Platz. Die Fans konnten nicht genug vom «Squid Game»-Universum bekommen und schickten Staffel 1 unserer beliebtesten TV-Serie aller Zeiten mit 1,5 Millionen Aufrufen auf Platz 7 der nicht-englischen TV-Liste.Die neue Body-Swap-Komödiemit Jennifer Garner und Ed Helms in den Hauptrollen debütierte auf der Liste der englischen Filme auf Platz 2 mit 22,2 Millionen Aufrufen. Feiertagsfilme dominieren weiterhin die Liste:auf Platz 3 (7,0 Millionen Views),auf Platz 4 (4,6 Millionen Views),auf Platz 8 (3,4 Millionen Views) undauf Platz 10 (3,0 Millionen Views), womit sich der Kurt Russell-Familienfilm zum dritten Mal in Folge in den globalen Top-10-Charts befindet. David Finchersverbrachte seine vierte Woche in der Liste auf Platz 7 (3,6 Millionen Aufrufe), währendauf Platz 9 (3,1 Millionen Aufrufe) debütierte.Die Fans legten sich mit Staffel 1 von Bad Surgeon unters Messer:(UK), die mit 7,4 Millionen Zuschauern auf Platz 2 der englischen TV-Liste einstieg. Andere wurden von der neuen actiongeladenen Komödie, die mit 7,0 Millionen Zuschauern auf Platz 3 debütierte, in den Bann gezogen. Teil 1 der sechsten und letzten Staffel vonkam auf den vierten Platz (3,9 Millionen Aufrufe), während Staffel 5 von, die die letzten beiden Urlaubsfolgen der Staffel enthält, auf dem sechsten Platz landete (2,7 Millionen Aufrufe). Shawn Levys limitierte Serieverbrachte ihre fünfte Woche auf der Liste auf Platz 8 (2 Millionen Aufrufe).Die limitierte Serie(Schweden) belegte mit 10,5 Millionen Zuschauern erneut den Spitzenplatz der nicht-englischen TV-Liste. Die romantische Komödie(Südkorea) kletterte auf Platz 2 (5,4 Millionen Aufrufe), während die zweite Staffel der Horror-Serie(Südkorea) auf Platz 4 (2,5 Millionen Aufrufe) debütierte.