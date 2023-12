SAG-AFTRA ratifiziert neuen Kontrakt

Wirtschaft

Fast 22 Prozent der Mitglieder der Schauspieler-Gewerkschaft sind gegen die neue Vereinbarung mit den Studios.

Die Mitglieder der SAG-AFTRA haben in der am Dienstag beendeten Urabstimmung den Vertrag TV/Theater 2023 mit der Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) ratifiziert. Die Mitglieder stimmten mit 78,33 Prozent zu 21,67 Prozent bei einer Wahlbeteiligung von 38,15 Prozent für die neuen mehrjährigen Verträge, die TV-, Kino- und Streaming-Produktionen abdecken.Die bahnbrechende Vereinbarung zwischen SAG-AFTRA und AMPTP beinhaltet einige der bedeutendsten Vertragsaktualisierungen seit Generationen. Die Vereinbarung umfasst mehr als eine Milliarde Dollar an neuen Vergütungs- und Leistungsplänen sowie überproportionale Erhöhungen der traditionellen Restwertformeln. Sie bietet ein neues Vergütungsmodell für Schauspieler, die im Streaming-Bereich tätig sind, mit einem erheblichen Bonus zusätzlich zu den bestehenden Vergütungsstrukturen und einer Vergütungseskalation für Haupt- und Nebendarsteller. Darüber hinaus enthält die Vereinbarung detaillierte Zustimmungs- und Vergütungsregeln für den Einsatz künstlicher Intelligenz, Gleichbehandlung bei Frisur und Make-up, angemessene Schutzmaßnahmen für den Casting-Prozess, Schutzmaßnahmen gegen sexuelle Belästigung und vieles mehr.Die Vereinbarung tritt rückwirkend zum 9. November 2023 in Kraft und läuft bis zum 30. Juni 2026. Alle Details finden Sie hier! SAG-AFTRA-Präsidentin Fran Drescher sagte: "Ich bin stolz auf unsere SAG-AFTRA-Mitglieder. Sie haben 118 Tage lang gestreikt, um dem TV/Theater-Verhandlungskomitee die Durchsetzungskraft zu verleihen, die es braucht, um mehr als 1 Milliarde Dollar an Lohnerhöhungen sowie den ersten gewerkschaftlichen Schutz für KI-Technologie zu sichern. Mit der Ratifizierung des Vertrags haben sie diese Gewinne nun festgeschrieben. Die SAG-AFTRA-Mitglieder haben sich während des gesamten Prozesses unglaublich engagiert, und ich weiß, dass sie dies auch in der nächsten Verhandlungsrunde tun werden. Dies ist ein goldenes Zeitalter für SAG-AFTRA, und unsere Gewerkschaft war noch nie so stark wie heute.Duncan Crabtree-Ireland, SAG-AFTRA National Executive Director & Chief Negotiator, sagte: Die SAG-AFTRA-Mitglieder haben einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise gefordert, wie die Branche sie behandelt: faire Bezahlung für ihre Arbeit, Schutz vor dem Missbrauch von KI-Technologie, verbesserte Sozialleistungen und eine faire und respektvolle Behandlung aller Mitglieder, um nur einige zu nennen. Der neue Vertrag erfüllt diese Ziele und bringt die Branche einen großen Schritt weiter in die richtige Richtung. Mit der Ratifizierung dieses Vertrags haben die Mitglieder deutlich gemacht, dass sie ihre Einigkeit nutzen wollen, um die Grundlagen für eine bessere Branche zu schaffen und das Leben der Beschäftigten in ihrem Beruf zu verbessern. In jeder demokratischen Institution wird es gelegentlich Meinungsverschiedenheiten geben. Aber niemand sollte die lebhaften Debatten und die Demokratie innerhalb der SAG-AFTRA als einen Mangel an Einigkeit in Bezug auf unser Ziel oder unsere Mission missverstehen: die Sache der SAG-AFTRA-Mitglieder zu schützen und voranzubringen, jetzt und für immer".