«Jenke. Crime.» kann Zucker-Quoten nicht halten

Die Reichweite brach im Vergleich zur «Jenke.»-Reportage in der Vorwoche um 600.000 Zuschauer ein.

„Das Zucker-Experiment” von «Jenke.» lag in der vergangenen Woche gleichauf mit dem RTL-Erfolgsformat «Bauer sucht Frau» und sicherte sich in der Zielgruppe fantastische 15,7 Prozent Marktanteil. Auch an diesem Montag war Jenke von Wilmsdorff auf Sendung, befasste sich aber nicht mit dem süßen Lebensmittel, sondern mit dem Kampf gegen die Mafia.verfolgten ab 20:15 Uhr 0,76 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Vor acht Tagen wurden 1,36 Millionen Zuschauer gemessen. Der Marktanteil sank von 5,3 auf 3,0 Prozent.Auch in der Zielgruppe ging es deutlich bergab, ProSieben darf sich aber trotzdem über überdurchschnittliche Werte freuen. Die True-Crime-Sendung, in der ehemalige Mafiosi, BKA-Ermittler und Zollfahnder zu Wort kamen, lockte 0,51 Millionen 14- bis 49-jährige Seher an. Der Marktanteil belief sich auf 9,3 Prozent. ProSieben setzte um 22:15 Uhr das Programm mit der Wiederholung vonfort. Thilo Mischkes Reportage „Bye, bye Bullerbü – Wie in Schweden die Bandengewalt eskaliert“ aus dem vergangenen September sorgte noch einmal für 0,36 Millionen Zuschauer, darunter 0,24 Millionen Umworbene, sowie 2,1 Prozent Marktanteil bei allen und 6,9 Prozent in der Zielgruppe.Um 23:25 Uhr folgte eine weitere «Uncovered»-Wiederholung, die aus dem Dezember 2021 stammt. „Gangster:In – Die Frauen der Unterwelt“ holte mit der Zweitverwertung noch 0,16 Millionen Zuschauer und 1,7 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe halbierte sich die Reichweite auf 0,12 Millionen, der Marktanteil sank auf 6,0 Prozent. Die Primetime-Wiederholung von «Jenke. Crime.» kam bis 2:23 Uhr auf 0,12 Millionen Zuschauer sowie 6,5 Prozent bei den Umworbenen.