UFA-Film «Die Liebeskümmerer» startet im Februar bei Netflix

TV-News

Die romantische Komödie, die mit Rosalie Thomass und Laurence Rupp besetzt ist, erscheint passend zum Tag der Liebe.

Der Streamingdienst Netflix hat den Starttermin für die deutsch Filmproduktionbekannt gegeben. Die Produktion von UFA Fiction, die lose auf dem erfolgreichen Ratgeber „Goodbye Herzschmerz” sowie der gleichnamigen Agentur „Die Liebeskümmerer” von Elena-Katharina Sohn basiert, erscheint am 14. Februar 2024, die romantische Komödie schlägt somit passend zum Valentinstag auf.In der Hauptrolle spielt Rosalie Thomass als Maria, die von Liebeskummer Geplagten hilft aus der Misere herauszukommen. Ihre eigens zu diesem Zweck gegründete Agentur hat ordentlich Zulauf, die Alleinerziehende findet für jede Art von Herzschmerz die passende Medizin. Aber als sie einer unglücklich verliebten Klientin den bindungsunwilligen Lover und Journalisten Karl (Laurence Rupp) ausredet, wird es plötzlich ungemütlich. Der frisch Verlassene will es Maria heimzahlen, indem er sie öffentlich als Liebeskummer-Schwindlerin entlarvt. Seine Recherche führt ihn in Marias Therapie und das Katz- und Maus-Spiel nimmt seinen Lauf.Shirel Peleg führte Regie und Nataly Kudiabor ist Produzentin. Ausführende Produzentinnen sind Leonie Franziska Geisinger und Leslie-Alina Schäfer. „Jeder weiß, wie sehr und wie lange Liebeskummer schmerzen kann. Wie schön, dass es «Die Liebeskümmerer» gibt, die Herzschmerz mit Verständnis, Mitgefühl und klugem Rat begegnen – selbst bei Härtefällen wie Karl“, verspricht Geisinger. „Gemeinsam mit einem fantastischen Team und Cast dürfen wir die Geschichte von Maria und Karl erzählen und freuen uns sehr, dass «Die Liebeskümmerer» am romantischsten Tag des Jahres starten wird. Wir bedanken uns bei Netflix für das Vertrauen in unsere Geschichte und die großartige Zusammenarbeit.“