US-Fernsehen

Der Kindersender wird seine eigene Version der Sportveranstaltung ausstrahlen.

Im Rahmen des ultimativen Crossover-Events zwischen Sport und Popkultur bringen Nickelodeon und CBS Sports dennach Bikini Bottom, der kultigen Unterwasserheimat von «SpongeBob Schwammkopf», für eine kinder- und familienzentrierte, überraschende Sonderpräsentation des Spiels, die am Sonntag, den 11. Februar 2024, um 18:30 Uhr auf Nickelodeon ausgestrahlt wird. DieIn der allerersten alternativen Super Bowl-Übertragung werden SpongeBob Schwammkopf (gesprochen von Tom Kenny) und Patrick Star (gesprochen von Bill Fagerbakke), die jüngsten Neuzugänge in der Nickelodeon-Kabine, zusammen mit CBS Sports-Analyst Nate Burleson und Play-by-Play-Ansager Noah Eagle das Spiel kommentieren. Sandy Cheeks (gesprochen von Carolyn Lawrence) gibt ihr Debüt als Reporterin am Spielfeldrand, während Larry the Lobster (gesprochen von Mr. Lawrence) das Spiel live kommentiert und Dora the Explorer (gesprochen von Diana Zermeño) und Boots (gesprochen von Asher Colton Spence) während des Spiels helfen, Strafzeiten zu erklären. Young Dylan und Dylan Schefter von NFL Slimetime werden ebenfalls live aus dem Allegiant Stadium in Las Vegas, Nev. berichten. Weitere Details zur Nickelodeon-Super-Bowl-Übertragung, einschließlich Programm und Produktion, werden später bekannt gegeben.Vor dem «Super Bowl LVIII» wird es zu Weihnachten besonders spannend, wenn Nickelodeon am Montag, den 25. Dezember, um 13:00 Uhr das Nickelodeon «NFL Nickmas Game» zwischen den Las Vegas Raiders und den Kansas City Chiefs ausstrahlt. Burleson und Eagle werden in der festlichen AR-Kabine von «Teenage Mutant Ninja Turtle» Raphael (gesprochen von Brady Noon) begleitet, während Schefter als Reporter an der Seitenlinie live auf dem Spielfeld ist und «Teenage Mutant Ninja Turtle» Donatello (gesprochen von Micah Abbey) während des Spiels auftaucht, um Strafen zu erklären.