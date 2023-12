TLC bringt beliebte Shows zurück

US-Fernsehen

Am Neujahrstag startet «90 Days» mit zwei verschiedenen Shows.

Im neuen Jahr kehren zehn beliebte und mit Spannung erwartete Factual-Realitys zu TLC zurück und bieten den Zuschauern über 135 Stunden Unterhaltung. Zu den wiederkehrenden Sendungen gehören «90 Day: The Single Life», «90 Day: The Single Life Pillow Talk», «My 600-lb Life», «90 Day Diaries», «Say Yes To The Dress», «Little People», «Big World», «7 Little Johnstons», «My 600-lb Life: Where Are They Now?», «Seeking Sister Wife» und «90 Day Fiancé: Happily Ever After?».An Neujahr startetum 20.00 Uhr. Singles versuchen, ihre gescheiterten Romanzen hinter sich zu lassen und mit besseren und stärkeren Beziehungen neu anzufangen. Die Serie wird von Sharp Entertainment, einem Teil von Sony Pictures Television - Nonfiction, für TLC produziert. Zwei Stunden später läuft: Die Show-Lieblinge laden die Zuschauer zu sich nach Hause ein, wo sie die neuesten Episoden von «90 Day: The Single Life».In, das am 8. Januar um 21.00 Uhr startet, filmen sich die Darsteller in ihrem täglichen Leben, während sie neue Herausforderungen in ihren Beziehungen meistern und wichtige Meilensteine in ihrem Leben erleben. Diese Staffel feiert Neuanfänge, von Geburten bis hin zu neuen Häusern, Verabredungen, Reiseabenteuern und all den Höhen und Tiefen dazwischen. Zu den vorgestellten Paaren gehören Patrick und Thais, Kara und Guillermo, Steven und Olga, Ed und Liz, Elizabeth und Andrei, Ari und Bini, Brandon und Julia, Tom und Caesar, David und Annie, Jenny und Sumit sowie Kim, Cortney und Syngin. Die übrigen TLC-Shows startet erst im März und April.