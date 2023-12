Max setzt «Adventure Time» fort

US-Fernsehen

Fionna und Cake haben eine zweite Staffel spendiert bekommen.

Die Max-Animationsserieist für eine zweite Staffel verlängert worden. Die Serie, die auf den Charakteren der beliebten «Adventure Time»-Reihe basiert, spielt im Land Ooo und folgt den alternativen Universumsversionen von Finn und Jake auf einer Reise durch mehrere Universen, auf der sie sich selbst entdecken.Als Fionna und ihr Kumpel Cake in das Fadenkreuz eines mächtigen neuen Feindes geraten, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als die Hilfe des ehemaligen Eiskönigs Simon Petrikov in Anspruch zu nehmen. Mit Auftritten von Marshall Lee, Marceline der Vampirkönigin, Prinzessin Bubblegum und Finn dem Menschen entführt «Adventure Time: Fionna & Cake» entführt die Fans der klassischen Serie in vertraute und fremde Welten.Suzanna Makkos, Executive Vice President, Original Comedy and Adult Animation, Max and Adult Swim: "Als stolze Verwalter der geliebten «Adventure Time»-Marke haben wir uns sehr gefreut, die Welt durch die Linse von «Fionna and Cake» zu erforschen. Wir freuen uns darauf, sie auf dem nächsten Kapitel ihrer Reise zu begleiten!"Adam Muto, Showrunner und Executive Producer"Zu wissen, dass die Serie in einer zweiten Staffel fortgesetzt wird, fühlt sich sowohl wunderbar als auch offen gesagt surreal an. Vielen Dank an den Schöpfer von «Adventure Time», Pendleton Ward, das Team von Max, die talentierte Besetzung und Crew und das leidenschaftliche Publikum, das dies möglich gemacht hat.“