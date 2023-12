«Worst Cooks in America: Spoiled Rotten» startet

US-Fernsehen

Der Sender Food Network hat neue Folgen angekündigt. Im neuen Jahr wird es sieben neue Folgen geben.

Zum ersten Mal wird Köchin Tiffany Derry zusammen mit Chefköchin Anne Burrell ein kulinarisches Bootcamp leiten und inverwöhnten Konkurrenten helfen, ihre Kochlöffel gegen Pfannenwender einzutauschen. Von erwachsenen Männern, deren Mütter immer noch kochen, über verwöhnte Neugeborene bis hin zu Essenslieferanten - diese Rekruten mussten noch nie für sich selbst sorgen - bis jetzt.In dieser Staffel nehmen Anne und Tiffany das Bootcamp wörtlich - ihre Teams absolvieren Grundausbildungsübungen wie einen Army Crawl, einen Hindernisparcours und Gymnastik. Weitere Herausforderungen sind ein von Meeresfrüchten inspiriertes Spiel, ein Farmwettbewerb und ein Supermarktparcours - und auf dem Weg dorthin verdienen die erfolgreichsten Rekruten "Chef-Bucks", mit denen sie sich spielverändernde Vorteile erkaufen können. Am Ende gewinnt nur der Rekrut, der sich am meisten verbessert hat, den Hauptpreis von 25.000 Dollar und das Recht, mit seinem Mentor zu prahlen. Die siebenteilige Staffel beginnt mit einer zweistündigen Premiere am Sonntag, den 7. Januar um 20 Uhr auf Food Network.„Die «Worst Cooks» dieser Staffel mussten noch nie für sich selbst sorgen und sind in der Küche extrem ungeschickt", sagt Betsy Ayala, Head of Content, Food, Warner Bros. Discovery. "Anne und Tiffany haben alle Hände voll zu tun, und auf dem Weg dorthin gewinnen die Kandidatinnen und Kandidaten neben ihren Kochkünsten auch an Unabhängigkeit und Selbstvertrauen."