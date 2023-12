«Yellowstone» geht bei CBS weiter

US-Fernsehen

Die Network-Premieren sind erfolgreich, deshalb geht es in die dritte Runde.

CBS wird die Wiederholungen vonfortsetzen, wenn die dritte Staffel des erfolgreichen Paramount Network-Dramas mit den ersten drei Episoden am Sonntag, 14. Januar, ihr Free-TV-Debüt auf dem CBS Television Network feiert.«Yellowstone» hat seit Beginn der sonntäglichen Ausstrahlung auf CBS fast 33 Millionen Zuschauer erreicht und ist mit durchschnittlich 5,04 Millionen Zuschauern pro Folge (Nielsen Most Current Persons 2+) die Nummer 1 unter den abendlichen Unterhaltungssendungen. Derzeit wiederholt CBS die Serie, da der Sender wegen des Streiks der Drehbuchautoren und Schauspieler keine neuen Dramen produzieren kann. Das Staffelfinale wird ausnahmsweise am Montag, den 29. Januar ausgestrahlt.Die von MTV Entertainment Studios und 101 Studios produzierte Serie «Yellowstone» erzählt die Geschichte der Familie Dutton, die die größte Rinderfarm der Vereinigten Staaten kontrolliert. Inmitten wechselnder Allianzen, ungelöster Morde, offener Wunden und hart erarbeiteten Respekts steht die Ranch in ständigem Konflikt mit ihren Nachbarn - einer wachsenden Stadt, einem Indianerreservat und bösartigen Geschäftsrivalen.