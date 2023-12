BR terminiert Memmingen-Fasching

TV-News

Ende Januar 2024 wird der Bayerische Rundfunk die Sendung ausstrahlen.

Im kommenden Jahr feiert die Fernsehsendungihr 20-jähriges Bestehen. Die Sendung, die voraussichtlich sowohl im Bayerischen Fernsehen als auch im Südwestrundfunk zu sehen sein wird, geht auch im kommenden Jahr weiter. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen, am 26. Januar 2024 wird die Sendung am Freitagabend um 20.15 Uhr ausgestrahlt.Beim närrischen Großereignis in Memmingen sind Publikumslieblinge wie die Kabarettisten Wolfgang Krebs und Heinrich del Core, der Ettenheimer Comedian Hansy Vogt als "Frau Wäber" und das Alb-Comedypaar Hillus Herzdropfa wieder dabei. Nicht fehlen dürfen Bauchredner Perry Paul, Herr Braun aus Augsburg und Mundartspezialistin Waltraud Mair als Meichlböcks Zenta.Außerdem darf man sich heuer auf jede Menge Frauenpower auf der Faschingsbühne freuen: Komödiantin Kathi Wolf aus Weißenhorn, die vier Damen von Namenlos, Susanne Wagner und Gabi Negele von D'Schoinaschnätterer aus Kaufbeuren, Ramona Mößmer aus dem Ostallgäu und Gabriela Koch aus Augsburg.