«Unsere Erde III» startet an Neujahr

TV-News

Nach der Ausstrahlung bei der BBC und AMC kommt die Dokumentationsreihe nach Deutschland.

Seit 22. Oktober 2023 strahlt BBC One den dritten Part vonaus. Die Koproduktion von BBC Studios Natural History Unit, Open University, BBC America, ZDF , France Television und NHK geht auch in Deutschland weiter. Der erste Teil, den 10,6 Millionen Menschen in Großbritannien sahen, startet am Sonntag, den 1. Januar 2024, um 19.30 Uhr im ZDF. Die erste Folge ist bereits am 27. Dezember 2023 in der Mediathek.Um Lebensräume an der Küste geht es in der ersten Folge. Am Shipstern Bluff in Tasmanien, wo der Surfer zu surfen begann, brach eine Flutwelle aus dem Süden über die Klippe herein. An der Steilküste der südafrikanischen Robberg-Halbinsel haben sich Tausende Kap-Pelzrobben auf einem kleinen Felsvorsprung zum Brüten niedergelassen. Ein einjähriges Jungtier macht seine ersten Schwimmversuche und aus dem unbeholfenen Jungtier wird ein flinkes und anmutiges Tier. In den letzten Jahren hat diese Küste eine noch nie dagewesene Anzahl von Weißen Haien angezogen, und die Robbenkolonie hat sich zusammengeschlossen, um sich gegen den berüchtigtsten Räuber der Welt zu verteidigen.„Wir schrecken nicht davor zurück, den Einfluss zu benennen, den die Menschheit auf die Natur hat. Dieser Einfluss ist in jedem einzelnen Ökosystem der Welt zu spüren und betrifft unzählige Tiere, mit denen wir diesen Planeten teilen – einige Wissenschaftler nennen unsere Zeit Anthropozän. Viele Tiere können mit dem immer schneller verlaufenden Wandel nicht mithalten, während andere lernen, sich in dieser neuen Wildnis zurechtzufinden – manchmal mit den außerordentlichsten Strategien“, teilte Produzent Matt Brandon über die Dreharbeiten mit.