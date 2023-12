«Watzmann ermittelt» nach neun

TV-News

Im Januar 2024 probiert Das Erste auf dem 09.05 Uhr-Slot einen Krimi aus.

Am Freitag, 29. Dezember, startet um 9.05 Uhr die letzte Ausgabe von. Die Produktion des Westdeutschen Rundfunks wird dann von Peter Großmann und Anne Willmes moderiert. Auch am letzten Sendetag wird es keinen früheren Abschied geben, obwohl bereits um 9.55 Uhr der Ski-Weltcup aus Lienz auf dem Programm steht.Bisher wurden im Anschluss an «Live nach Neun» Wiederholungen von «Verrückt nach Meer» gezeigt, ab dem 2. Januar 2024 rückt die Reisedokumentation auf den Sendeplatz um 09.05 Uhr vor. Um 10.00 Uhr steht «Meister des Alltags» auf dem Programm, bevor um 10.30 Uhr die Wiederholung von «Wer weiß denn sowas?» folgt.Am Mittwoch, 24. Januar 2024, läuft im Vormittagsprogramm die vorerst letzte Ausgabe von «Verrückt nach Meer». Einen Tag später beginnt Das Erste mit der Wiederholung der zweiten Staffel von, die bereits 2021 ausgestrahlt wurde. In den Hauptrollen sind Andreas Giebel, Peter Maron, Ines Lutz und Barbara Weinzierl zu sehen.