Discovery+ zeigt Beckham-Streit

Ab 24. Januar ist die einstündige Dokumentation beim Streamingdienst erhältlich.

Der Streamingdienst discovery+ strahlt ab Mittwoch, den 24. Januar 2024, die Dokumentationaus. Vor 500 Gästen haben Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im April 2022 in Palm Beach geheiratet. Beckham ist bekanntlich der Sohn von Victoria und David Beckham, während Peltz‘ Vater ein milliardenschwerer Geschäftsmann ist.Obwohl Peltz und Victoria Beckham die Gerüchte über eine Fehde wegen des Hochzeitskleides aus der Welt geschafft haben, hat sich eine andere Art von Hochzeitsdrama entwickelt, das auf einen offensichtlichen Streit zwischen den Peltzs und ihren Hochzeitsplanern zurückgeht und in zwei Gerichtsverfahren gipfelte.Vor der Ehe hatte Nicole Peltz eine Schauspiel-Karriere. So wirkte sie unter anderem in der Seriemit, ehe sie in der Hulu-Serie «When the Streetlights Go On». 2019 spielte sie eine Nebenrolle in dem Drama «The Obituary of Tunde Johnson» als Marley Meyers. Im Jahr 2020 verkörperte sie die Rolle der Felicity in der romantischen Komödie «Holidate».