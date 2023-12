NDR stellt Gesangstalente in Mediathek vor

TV-News

«Ich will zum ESC!» stellt potenzielle Acts vor, die zum «Eurovision Song Contest» nach Malmö fahren könnten.

Am 11. Mai 2024 findet das Finale des 68. «Eurovision Song Contest» in der schwedischen Stadt Malmö statt. Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender svt kehrt in die Malmö Arena zurück, die bereits 2013 Austragungsort war. Im Jahr 2016 fand die Veranstaltung im Ericsson Globe in Stockholm statt.Die sechsteilige Dokumentationsreihebegleitet zahlreiche Gesangstalente, die im Frühjahr in «Eurovision Song Contes - Das deutsche Finale 2024» vorgestellt werden. Die von Rea Garvey und Conchita Wurst (ESC-Siegerin 2014 für Österreich) moderierte Sendung feiert am Donnerstag, 25. Januar 2024, Premiere in der ARD Mediathek. Die vierte Folge folgt am Dienstag, den 30. Januar 2024, bevor zwei Tage später die fünfte Folge ausgestrahlt wird. Am 8. Februar steht um 22 Uhr die Live-Folge auf dem Programm, die zeitgleich auch im NDR Fernsehen ausgestrahlt wird. Das deutsche Finale wird am 16. Februar aus Berlin übertragen."Der Job als Coach ist zwar nichts Neues für mich, diesmal aber eine besonders aufregende Herausforderung. Ich bin sehr gespannt, ob die Gewinnerin oder der Gewinner aus meinem Team kommen wird. Und wer weiß - vielleicht sehen wir uns dann in Berlin oder sogar Malmö wieder!“, sagte Rea Garvey, der schon bei «The Voice of Germany» zu sehen war. Der Norddeutsche Rundfunk und der Hessische Rundfunk haben Bildergarten Entertainment mit der Produktion beauftragt.