Quotencheck

Am Wochenende steht das Finale der 13. Staffel an. Wie schlug sich das Format in den vergangenen Wochen.

Am 25. März und 1. April 2023 strahlte sixx bereits die ersten zwei Geschichten von «Sweet & Easy – Enie backt» aus. Die Koch- und Backshow mit Enie van de Meiklokjes ist das Aushängeschild des Frauensenders sixx, der am 21. Oktober 2023 die neuen Folgen fortsetzte. Erneut wurden die neuen Back- und Sachgeschichten am Samstagmittag ausgestrahlt.„Backen ohne Weizen“ stand am 21. Oktober auf dem Programm, denn van de Meiklokjes wollte Zitronenplätzchen auf Mandelbasis, gefolgt von einem New York Cheesecake mit einem Dattel-Nuss-Boden und einem Mango-Maracuja-Guss herstellen. Maren Wolf war zu Gast, doch nur 0,08 Millionen Menschen verfolgten die einstündige Show, die nur 0,8 Prozent Marktanteil erreichte. In der Zielgruppe war das Format mit lediglich 0,06 Millionen Werberelevanten ein Erfolg, schließlich brachte die Folge 3,4 Prozent Marktanteil.Eine Weißwurst in einer Brezn-Semmel und eine Bierkrug-Torte standen im Mittelpunkt von „Voll das Volksfest“, das sixx aber erst deutlich nach dem Oktoberfest versendete. Die Ausgabe vom 28. Oktober zog um 13.50 Uhr immerhin 0,12 Millionen Menschen an, der Marktanteil wurde auf 1,2 Prozent beziffert. Erneut waren 60.000 junge Menschen dabei, die nun 2,3 Prozent Marktanteil mitbrachten.„Surprise Gebäck“ mit Dragqueen Aria Addams war kein Erfolg. Die Geschichte sahen nur 30.000 Menschen, 0,3 Prozent Marktanteil waren die Folge. Unter den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern waren nur 10.000 Menschen, die 0,6 Prozent Marktanteil mitbrachten. Eine Woche später stand „Buntes Baiser Buffet“ im Mittepunkt, das 0,09 Millionen Menschen anlockte. Mit 0,05 Millionen jungen Menschen fuhr man 2,4 Prozent Marktanteil ein. Mitte November hieß das Thema „Krosse Krusten“, das wollten sich 0,08 Millionen Menschen nicht entgehen lassen. 40.000 14- bis 49-Jährige sorgten für 1,9 Prozent Marktanteil.Am 25. November servierte die Moderatorin „Urlaub aus dem Ofen“, erneut sahen 80.000 Menschen zu, wovon 40.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt waren. Die Marktanteile lagen bei 0,8 Prozent bei allen sowie 1,6 Prozent bei den jungen Menschen. „Feel Good Food“ mit Sänger Kevin Jones unterhielt 0,05 Millionen Zuschauer, sixx musste sich mit einem Marktanteil von 0,4 Prozent zufriedengeben. Nur 0,02 Millionen junge Menschen sahen die 13.30-Uhr-Ausgabe, die 0,8 Prozent Marktanteil brachte.«Sweet & Easy – Enie backt» hatte mit den neuen Folgen 0,07 Millionen Zuschauer und fuhr einen mittelmäßigen Marktanteil von 0,7 Prozent ein. Zwar holte die Backshow am Samstagmittag 1,9 Prozent Marktanteil, aber eine solche Sendung lohnt sich nicht nur für 40.000 Zuschauer. Am Samstagnachmittag kommt das Staffelfinale, in dem Paula Lambert zu Gast ist. Die beiden kochen ein Vier-Gänge-Weihnachtsmenü.