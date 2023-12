TCM startet «The Power of Film»

US-Fernsehen

Turner Classic Movies (TCM) kündigte eine völlig neue Dokumentarfilmreihe an,, die einige der größten amerikanischen Filmklassiker des vergangenen Jahrhunderts erforscht. Neue Episoden der sechsteiligen Serie werden ab dem 4. Januar jeden Donnerstag um 20.00 Uhr ausgestrahlt. Howard Suber, emeritierter UCLA-Professor, Gründungsvorsitzender des UCLA-Film- und Fernsehproduzentenprogramms und einer der Gründer des UCLA-Filmarchivs, moderiert und kuratiert die 40-minütigen Episoden, die sich mit der Kunst des Geschichtenerzählens befassen, indem sie die entscheidenden Prinzipien und das Innenleben beliebter Filme untersuchen.«The Power of Film», das von Doug Pray und Laura Gabbert produziert wurde und auf Subers gleichnamigem Buch basiert, geht weit über eine Online-Masterclass hinaus, indem es seinen strukturierten Rahmen, seine Lehren und Erkenntnisse mit fast 50 dramatischen Filmszenen zu einer einzigartigen, fesselnden Erzählung durch Humor, Emotionen und menschliche Erfahrungen verbindet."Ich fühle mich geehrt, dass unsere Serie auf TCM gezeigt wird, umgeben von 17 der denkwürdigsten amerikanischen Filme, von denen ich fast alle in der Serie ausführlich bespreche", sagt Howard Suber. "Das Engagement von TCM für die Geschichte des amerikanischen Films war schon immer bemerkenswert." Subers Einfluss auf die Unterhaltungsindustrie und sein tiefes Verständnis für das Kino haben in den 53 Jahren seiner Lehrtätigkeit unzählige Karrieren inspiriert. Seine Bemühungen führten zur Verleihung des Dickson Emeritus Professorship Award, der höchsten Auszeichnung, die einem pensionierten Fakultätsmitglied zuteil wird. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Analyse von Film und Fernsehen hat Suber das Geheimnis gelüftet, was einen Film nicht nur populär, sondern auch über Generationen hinweg unvergesslich macht.