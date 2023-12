Erfolgreiche Woche mit Bestwerten für «Punkt 6»

Wochenquotencheck

Das Morgenmagazin von RTL erhielt in dieser Woche besonders viel Aufmerksamkeit. Das führte auch zu dem ein oder anderen Rekordwert.



Seit dem 1. September 1997 begrüßte RTL seine Zuschauer um 6.00 Uhr morgens mit dem Morgenmagazin. Erst dauerte das Format eine Stunde, ab 2009 dann sogar eineinhalb. 2013 erfolgte dann die Verlängerung um eine weitere Stunde und gleichzeitige Umbenennung in «Guten Morgen Deutschland». Ein erneutes Rebranding erfolgte im März 2022 und man kehrte wieder zu «Punkt 6» zurück, welches um «Punkt 7» und «Punkt 8» ergänzt wurde. Momentan besteht das Moderationsteam aus Daniel Fischer, Daniela Will, Marco Schreyl, Annet Möller, Simon Beeck, Vanessa Civiello und im nächsten Jahr wird Jan Malte Andresen hinzukommen.Los geht es – wie der Name schon sagt – von Montag bis Freitag ab 6.00 Uhr. In dieser Woche erfolgte der Auftakt mir 0,23 Millionen Fernsehenden, was direkt dem Tiefstwert der Woche entsprach. Mit 7,9 Prozent Markanteil schob man sich dennoch ganz knapp über den Senderschnitt. Im Gegensatz dazu stiegen die 0,10 Millionen Jüngeren mit dem Wochenbestwert ein. Somit durfte sich RTL direkt über eine hohe Quote von 13,2 Prozent freuen.Am Dienstag war schließlich eine leichte Steigerung möglich und so fanden sich nun 0,24 Millionen Interessenten vor dem Bildschirm ein. Das Resultat war ein guter Marktanteil von 8,2 Prozent. Die 0,07 Millionen Umworbenen brachen hingegen auf den Tiefstwert von noch knapp überdurchschnittlichen 10,5 Prozent ein. Einen Tag später hatte sich das Publikum auf 0,28 Millionen Menschen vergrößert. Nun war auch eine hohe Quote von 9,2 Prozent möglich. Auch die 0,08 Millionen Werberelevanten retteten sich wieder auf ein überzeugendes Resultat von 12,6 Prozent.Der Aufwärtstrend setzte sich auch am Donnerstag fort, so dass nun der Wochenbestwert auf dem Gesamtmarkt erreicht wurde. 0,33 Millionen Zuschauer bedeuteten allerdings nicht nur den Höchstwert der Woche, sondern sogar seit Mitte April. Der Marktanteil von 11,6 Prozent ist zudem ein neuer Rekord seitdem das Format wieder unter dem Namen «Punkt 6» läuft. Erneut waren 0,08 Millionen 14- bis 49-Jährige mit von der Partie, wobei die Quote nun mit guten 10,8 Prozent etwas kleiner ausfiel als noch am Vortag. Mit 0,27 Millionen Neugierigen war das Interesse am letzten Tag der Woche wieder etwas zurückgegangen, es waren allerdings weiterhin hohe 10,1 Prozent möglich. Die 0,07 Millionen Jüngeren hielten sich ebenfalls bei überdurchschnittlichen 10,6 Prozent Marktanteil.Alles in allem war die aktuelle Woche für das Morgenmagazin von RTL also ein voller Erfolg. Fast in jeder Woche zuvor landete man ein oder auch mehrere Male unter dem Senderschnitt, was in dieser Woche sowohl auf dem Gesamtmarkt als auch in der Zielgruppe kein einziges Mal passierte. Vor allem bei den Jüngeren sind ab und an magere Ergebnisse sonst keine Seltenheit. Dazu kommt der Donnerstag mit einer neuen Bestquote seit Anfang 2022. RTL kann mit diesen Resultaten also mehr als zufrieden sein und hofft sicher darauf, das Interesse in den kommenden Wochen auf einem ähnlichen Niveau zu halten.