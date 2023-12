RTLZWEI bietet «Schöne Bescherung»

TV-News

Nach rund drei Jahren kehrt «Das letzte Einhorn» zurück.

Der in Grünwald ansässige Fernsehsender RTLZWEI bietet am Sonntag, 24. Dezember 2023, zahlreiche Spielfilmgenres an. Den Anfang machen die beiden Spielfilme von, die um 10.45 Uhr und 12.25 Uhr ausgestrahlt werden. Die Disney-Produktionen stammen aus den Jahren 2010 und 2011, in denen Zachary Gordon und Robert Capron die Hauptrollen spielen.Zwischen 14.15 und 16.35 Uhr wiederholt der Sender. Die turbulente Familienkomödie ist mit Johnny Depp und Freddie Highmore («The Good Doctor») besetzt. Während die ersten Familien aus dem Gottesdienst kommen und ihre Geschenke austauschen, zeigt RTLZWEI den Spielfilmaus dem Jahr 1989. Der dritte „Die Grisworlds“-Film ist mit Chevy Chase, Beverly D’Angelo und Johnny Galecki besetzt.Starke Nerven brauchen die Zuschauer bei. Der Fantasy-Klassiker aus dem Jahr 1982 läuft um 18.25 Uhr. Das vermeintlich letzte Einhorn macht sich auf die Suche nach seinen Artgenossen, befreit sie aus der Gefangenschaft und rettet so „das Wunderbare“ in der Welt vor dem Aussterben. Zur besten Sendezeit gehenundauf Sendung.