Ein Tag für Jugendliche

TV-News

Am 29. Dezember 2023 zeigt der Fernsehsender im Tagesprogramm zahlreiche Teenie-Abenteuer.

Diana Ampft, Karoline Herfurth und Felicitas Woll sind am Freitag, 29. Dezember 2023, um 7.55 Uhr auf RTLZWEI in der Komödiezu sehen. Der Spielfilm von Magie Peren und Christian Zübert ist gleichzeitig das Regiedebüt von Dennis Gansel. In dem Jugendfilm aus dem Jahr 2001 wollen die Freundinnen Inken, Victoria und Lena herausfinden, wie sich ein richtiger Orgasmus anfühlt. Der Spielfilm war vor über 20 Jahren ein großer Erfolg. Um 09.35 Uhr zeigt der Sender aus Grünwald die Fortsetzung.Ab 11.20 Uhr läuft, ein Spielfilm nach der gleichnamigen Jugendbuchreihe aus dem Jahr 2008. Das Werk von Ute Wieland («FC Venus») thematisiert das Leben der Teenagerinnen Mila, Hanna und Kati, die beste Freundinnen sind. Hanna und Kati stecken mitten in ihren ersten Beziehungen. Mila ist unglücklich in den neuen Referendar Pete verliebt. Doch in Sachen Liebe ändert sich für die Freundinnen schnell alles. Seit Hanna bei einem Gesangswettbewerb große Erfolge feiert, gibt es ständig Streit mit ihrem sportbegeisterten Freund Branko. Als Kati sich in den neuen, coolen Mitschüler Brian verliebt, gibt es auch noch Zoff zwischen den Mädchen. Im Internet verdreht derweil ein anonymer Junge Mila den Kopf. Der zweite Teil ist ab 13.10 Uhr zu sehen.Zwischen 15.00 und 20.15 Uhr setzt Geschäftsführer Andreas Bartl auf die drei-Spielfilme aus den Jahren 2009, 2010 und 2011. Im ersten Teil will Hannes unbedingt in eine Jugendbande aufgenommen werden. Dafür muss er eine Mutprobe bestehen und gerät dabei in Lebensgefahr. In letzter Minute wird er dank Kai, der im Rollstuhl sitzt, gerettet. Im zweiten Film, der um 16.50 Uhr gezeigt wird, gerät die Firma von Marias und Ollis Eltern in Schwierigkeiten. Im letzten Teil um 18.40 Uhr ist Frank nach einem schweren Unfall auf eine Organspende angewiesen.