CBS startet «Big Brother Reindeer Games»

US-Fernsehen

Im Dezember treten unter anderem neun ehemalige Kandidaten zum Match an.

CBS hat die Sendezeiten vonbekannt gegeben. Dann werden neun Kandidaten darum kämpfen, 100.000 US-Dollar zu gewinnen. Das erste Feiertagsspecial der erfolgreichen Reality-Show wird mit einer zweistündigen Premiere am Montag, den 11. Dezember auf dem CBS Television Network ausgestrahlt und auf Paramount+ gestreamt.Dieser ultimative Feiertags-Showdown bringt legendäre ehemalige Spieler zusammen, darunter frühere Gewinner und America's Favorite Players. Das Feiertagsspecial mit den herausforderndsten und unvorhersehbarsten Wettbewerben zum Thema Feiertage lässt «Big Brother»-Legenden gegeneinander antreten, während sie sich einem neuen Spiel mit völlig neuen Regeln stellen. Die Show ist ein zweiwöchiges Special mit sechs actiongeladenen Episoden zum Thema Weihnachten. In jeder Folge gibt es drei Wettbewerbe, die in "Santa's Showdown" gipfeln, der darüber entscheidet, welcher Spieler am Ende der Folge nach Hause geht.«Big Brother Reindeer Games» wird von Fly On The Wall Entertainment in Zusammenarbeit mit Banijay Americas produziert. Allison Grodner, Rich Meehan und Chris Roach fungieren als ausführende Produzenten. Das einstündige Finale zeigt CBS am 21. Dezember um 20.00 Uhr.