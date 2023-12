Acorn TV zeigt «Madam Blanc Mysteries»

US-Fernsehen

Der Sender von AMC hat sich das Weihnachtsspecial gesichert.

Acorn TVs fesselndes Krimidrama, kreiert von und mit Sally Lindsay («Cold Call», «Mount Pleasant») in der Hauptrolle, kehrt mit einem brandneuen, spannenden Weihnachtsspecial am Montag, den 25. Dezember, zurück. Das Special ist die erste Folge der 7-teiligen dritten Staffel der Serie. Staffel 3 wird im Februar 2024 fortgesetzt.Die «Madame Blanc Mysteries» folgen der renommierten und angesehenen Antiquitätenhändlerin Jean White (Lindsay). Ihr Fachwissen in der Welt der Antiquitäten erweist sich als Schlüssel zur Lösung einer Reihe von Morden und Rätseln vor der Kulisse des schönen französischen Dorfes Sainte Victoire. Im brandneuen Weihnachtsspecial hat das exzentrische Ehepaar und Gutsbesitzer Judith Lloyd James (Sue Holderness) und Jeremy Lloyd James (Robin Askwith) Jean, den örtlichen Taxifahrer Dom Hayes (Steve Edge), den Polizeichef André Caron (Alex Gaumond) und Gloria Beaushaw (Sue Vincent) zu einem Krimiabend in das Hotel eines alten Freundes eingeladen. Judith erklärt, dass das Hotel eine gruselige Geschichte hat. Ein schreckliches Unwetter zieht auf, und starker Regen prasselt auf das abgelegene Hotel ein. Im Laufe des Abends wird aus dem Krimi ein echter Mord, denn jemand wird getötet.«Madame Blanc Mysteries», eine Acorn TV-Originalserie, wurde von Sally Lindsay entwickelt und Sue Vincent fungiert als Co-Autorin der Serie. Dermot Boyd fungiert als Regisseur. Clapperboard und Saffron Cherry Productions sind Koproduzenten neben Acorn Media Enterprises, das auch als internationaler Verleiher fungiert und die Exklusivrechte weltweit mit Ausnahme von Großbritannien und Nordirland hält. Die Serie wurde von Paul Testar, Commissioning Editor, Drama, Channel 5 und Paramount+, für Channel 5 bestellt. Produziert wird die Serie von Jake Rollins, während Mike Benson und Andy Morgan als ausführende Produzenten für Clapperboard fungieren, neben Sally Lindsay und Caroline Roberts-Cherry für Saffron Cherry.