Gleich drei NBA-Spiele über Weihnachten

TV-News

Der Fernsehsender ProSieben Maxx hat zumindest in der Nacht auf Heilig Abend die Qual der Wahl.

In der Nacht auf Sonntag, 24. Dezember 2023, hat ProSieben Maxx ein weiteres Basketball-Spektakel im Programm. Zunächst läuft um 00.30 Uhr «jump ran: Das NBA-Magazin», ehe um 01.00 Uhr rund sechs Spiele zur Auswahl stehen. Unter anderem kann man sich das Spiel zwischen den Charlotte Hornets und den Denver Nuggets anschauen.Die zehnte Spielwoche beginnt bereits am Montag, 25. Dezember 2023. Der Sender meldet sich um 20.15 Uhr aus Unterföhring. Um 20.30 Uhr treffen die Denver Nuggets und die Golden State Warriors aufeinander. Ein zweites Spiel wird an diesem Abend ebenfalls auf ProSieben Maxx übertragen. Der Sender überträgt die Begegnung zwischen den Los Angeles Lakers und den Boston Celtics.An Heiligabend geht es dann richtig zur Sache: ProSieben Maxx wiederholt das Joyn-Event, das am Samstag, 25. November 2023, im PSD Bank Dome in Düsseldorf stattfand. Durch die Sendung führten Steven Gätjen, Marc Eggers und Nina Meinke, am Kommentatorenpult saßen Axel Schulz und Tobias Drews.