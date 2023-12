«77 Geschichten» blickt auf 2023 zurück

TV-News

Im Nachmittagsprogramm von Neujahr setzt RTL auf den Disney-Spielfilm «Encanto».

Am Samstag, 30. Dezember 2023, zeigt RTL. Die neue Sendung hat eine Länge von 165 Minuten und wird zwischen 20.15 Uhr und Mitternacht ausgestrahlt. RTL verspricht: „Kein Rückblick von der Stange. Keine Berichte über Ereignisse aus Januar, Februar, März und so weiter“. Neben traurigen Nachrichten, sportlichen Großereignissen soll auch künstliche Intelligenz eine Rolle spielen.Am Silvesterabend wird zwischen 12.00 und 20.15 Uhr - nur unterbrochen von «RTL Aktuell» - die XXL-Version vonausgestrahlt. Ab 20.15 Uhr steht die Silvester-Party-Hits-Ausgabe auf dem Programm, um 00.05 Uhr gibt es eine weitere zweistündige «Chart Show». Um Mitternacht zeigt RTL die fünfminütige SendungDas neue Jahr beginnt mit den Animationsfilmen «Jagdfieber» (05.40 Uhr), «Kung Fu Panda» (06.55 Uhr), «Die Croods» (08.15 Uhr) und «Asterix und die Wikinger» (10.00 Uhr), bevor der Realfilm «Asterix & Obelix: Mission Kleopatra» (11.25 Uhr) folgt. Um 13.25 Uhr geht es auf RTL weiter mit den Animationsfilmen «Asterix im Land der Götter» (13.25 Uhr), «Zoomania» (14.55 Uhr) und schließlich auf. Der Spielfilm kam während der Corona-Pandemie in die Kinos. Nach den Nachrichten folgt «Dumm gelaufen! Die lustigsten Pannen der Welt».„Disneys 60. abendfüllende Animationsfilm besticht mit einer herzerwärmenden Familiengeschichte. Dabei steht ein Mädchen im Mittelpunkt steht, das wie seine Verwandten ebenfalls von der Magie geküsst werden will. Angereichert mit schmissiger Musik werden der Phantasie keine Grenzen gesetzt, um große und kleine Zuschauer gleichsam mitzureißen“, sagte Quotenmeter-Redakteur Markus Tschiedert