Rundschau

Bei Paramount+ gibt es eine neue Fremdschäm-Comedy und Netflix hat eine «Chicken Run»-Fortsetzung in der Pipeline.

«Ich und die Walter Boys» (seit 7. Dezember 2023)

«Leave the World Behind» (seit 8. Dezember bei Netflix)

«Chicken Run: Operation Nugget» (ab 15. Dezember bei Netflix)

«Power Book III: Raisan Kanan» (seit 1. Dezember bei Starz)

«The Curse» (seit 12. November bei Paramount+)

Als eine Tragödie ihr Leben auf den Kopf stellt, zieht eine Teenagerin in eine Kleinstadt zur Großfamilie ihres Vormunds und lernt Lektionen über Liebe, Hoffnung und Freundschaft.Ein Luxus-Familienurlaub nimmt eine unheilvolle Wende, als die Familie durch eine Cyberattacke von der Außenwelt abgeschnitten wird und plötzlich zwei Fremde vor der Tür stehen.Eine furchtlose Hühnerschar will ihre Artgenossen vor einer neuen Gefahr retten. Denn in einem nahegelegenen Hühnerhof braut sich etwas Übles zusammen.Raq trifft nach einem Hinterhalt der Mafia eine lebensverändernde Entscheidung, doch für Kanan kommt sie zu spät, denn er muss seinen eigenen Weg finden, frei von den Lügen seiner Mutter.Das ist eine Sitcom, in der ein vermeintlicher Fluch das Leben eines jungen Paares stört, das eine neue HGTV-Serie dreht.