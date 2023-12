Quotencheck

Der Fernsehsender Sat.1 hat wieder zwei Wochen lang auf seine Reality-Show gesetzt.

Der Fernsehsender hat in diesem November und Dezember die elfte Staffel von «Promi Big Brother» ausgestrahlt. Ein weiteres Mal standen Jochen Schropp und Marlene Lufen vor der Kamera. Der Startschuss erfolgte am Samstag, den 18. November, live beim Streamingdienst Joyn . Die ersten Bilder im frei-empfangbaren Fernsehen gab es in der Eröffnungsshow am Montag, den 20. November, um 20.15 Uhr zu sehen. 2,07 Millionen Menschen ab drei Jahren waren dabei, der Marktanteil lag bei starken 9,3 Prozent. Mit 0,84 Millionen Umworbenen fuhr Sat.1 16,8 Prozent Marktanteil ein.Auch am Dienstag sendete Sat.1 um 20.15 Uhr, damals waren 1,84 Millionen Menschen ab drei Jahren dabei, wenngleich die Marktanteile auf 6,5 auf 11,7 Prozent rutschten. Mit 0,75 Millionen Umworbenen lief es aber immer noch sehr stark. Am Mittwoch ging man erst um 22.55 Uhr auf Sendung, weshalb das Format mit 1,28 Millionen Zuschauer und 11,9 Prozent auskommen musste. Nur noch 0,41 Millionen Umworbene waren dabei, der Marktanteil kletterte allerdings auf 17,3 Prozent.Die späte Sendezeit war teilweise ein Problem: Am Donnerstag lief es dann mit 1,66 Millionen Zuschauern wieder besser. Am Freitag ging die Show um 23.30 Uhr auf Sendung und schnappte sich 1,39 Millionen. Am Samstagabend lief es dann mit 1,58 Millionen wieder einen Tick besser, obwohl «Promi Big Brother» erst um 23.30 Uhr startete. Die Marktanteile bewegten sich die Tage im grünen Bereich: zwischen 13,2 und 14,7 Prozent Marktanteil schnappten sich die drei Sendungen. Die erste Delle wurde am Sonntag ab 22.15 Uhr entdeckt, schließlich schalteten ab 22.15 Uhr nur noch 1,50 Millionen Menschen ein. Mit 0,45 Millionen kam man nur noch auf 10,6 Prozent. Zur Halbzeit am Montag fiel das Ergebnis auf 9,1 Prozent mit 0,50 Millionen Umworbenen.Der Dienstag bügelte dieses Zwischentief wieder aus: 1,81 Millionen Menschen ab drei Jahren waren dabei. Rund 300.000 Menschen holten die Reality-Show nach, sodass man dieses hohe Ergebnis erreichte. Bei den Umworbenen wurden 0,66 Millionen verbucht, die 20.15-Uhr-Sendung kam auf 13,0 Prozent. Am Mittwoch schalteten 1,40 Millionen Menschen ab 23.00 Uhr ein, der Marktanteil belief sich auf fabelhafte 18,8 Prozent. Nachträglich wurde der Marktanteil um drei Prozent nach oben verbessert.Nach dem «1% Quiz» konnten sich die Verantwortlichen über 1,39 Millionen Zuschauer freuen, die mehrstündige Reality-Sendung lockte erneut 0,47 Millionen Zuschauer an und holte 13,8 Prozent. Nach dem Halbfinale von «The Voice of Germany» hatte man dann 0,97 Millionen Zuschauer (ohne nachgerechnete Reichweiten). Die Sendung verbesserte sich auf 1,34 Millionen Zuschauer durch Joyn & Festplattenreceiver. Der Marktanteil belief sich nachgerechnet auf 20,5 Prozent. Die übrigen drei Ausgaben schnappten sich 1,60, 1,48 und 1,62 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile in der Zielgruppe lagen bei 12,6, 11,0 und 11,0 Prozent.«Promi Big Brother» unterhielt inklusive Streaming und Aufnahmen 1,62 Millionen Zuschauer und sorgte für 9,2 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe wurden 0,56 Millionen Zuschauer erreicht, der Marktanteil belief sich auf 13,8 Prozent Marktanteil. Bei den vorläufigen Werten lag «Promi Big Brother» bei 1,30 Millionen und 8,1 Prozent, 0,42 Millionen 14- bis 49-Jährigen brachten 11,6 Prozent.