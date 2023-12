Nächster Freitagssieg für «Die Chefin»

Quotennews

Schon am 24. November ging die beste Reichweite des gesamten Sendetages an das ZDF und «Die Chefin». Zwei Wochen später wiederholt sich dieses Spiel.

So lässt es sich in das zweite Adventswochenende starten! Das ZDF schickt am Freitagabend eine neue Folgeüber den Äther. Sicherlich keine schwere Entscheidung, denn die Krimireihe liefert zuletzt bockstark ab. Die erste neue Folge der mittlerweile 14. Staffel schickte das Mainz-Team am 24. November an den Start. Das Ergebnis: 5,66 Millionen Zuschauer und mehr als überzeugende 22,0 Prozent Marktanteil. Natürlich sichert man sich so den Tagessieg in Sachen Gesamtreichweite. Diese Vorlage galt es also zu wiederholen, was für die gestrige Episode, «Weg des Geldes», kein Problem darstellen sollte.Im Gegenteil, das ZDF steigerte sich mit Katharina Böhm sogar. Gestern schalteten exzellente 5,79 Millionen Zuschauer ein, besser lief es im ablaufenden Kalenderjahr lediglich am 06. Januar als 6,06 Millionen zuschalteten. Damals war der Marktanteil mit 21,6 Prozent jedoch nicht etwas niedriger, gestern ergaben sich 22,8 Prozent. In der Zuschauergruppe der 14- bis 49-Jährigen sieht das etwas anders aus. Damals ergaben sich 0,48 Millionen und 8,1 Prozent, gestern gab es 0,45 Millionen und 9,1 Prozent. Also, etwas weniger Reichweite, der Marktanteil ist dennoch im positiven Bereich.Wie schon am erwähnten 24. November, hob die Primetimeleistung das Folgeformat auf Platz zwei der Reichweiten-Rangliste.hielt im Anschluss guten 4,82 Millionen Zuschauer in Mainz, der Marktanteil sank um etwa 3 Prozent auf 19,7 Prozent. Die jüngere Zuschauerschaft reduzierte sich auf 0,38 Millionen, hier verblieben 7,6 Prozent zu verbuchen.