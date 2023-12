«Forsthaus Rampensau» startet auf ProSieben

TV-News

Das Joyn-Original wird auch auf ProSieben zu sehen sein. Reality-Fans müssen also kein Abo abschließen.

Seit Freitag istauf dem Streamingdienst Joyn zu sehen. Wie viele Eigenproduktionen von Joyn wird auch die neue Reality-Show im linearen Fernsehen landen. Nach Informationen von Wunschliste" wird die Sendung ab Donnerstag, 4. Januar 2024, um 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen sein. Bisherige Joyn-Produktionen wie «Calvin am Goldstrand» oder «Good Luck Guys» bescherten ProSieben am Montagabend hervorragende Reichweiten.Die deutsche Adaption der österreichischen Reality-Show, die starke Parallelen zu RTLs «Das Sommerhaus der Stars» aufweist, ist prominent besetzt. Unter anderem ist VOX-Mann Matthias Mangiapane mit seiner Mutter auf der Alm. Reality-Sternchen Kevin „Flocke“ Platzer und Diogo Sangre haben sich eingemietet, Jada und Joelina Karabas, die Töchter von Mallorca-Auswanderin Danni Büchner, das Fitness-Influencer-Paar Cedric Beidinger und Hanna Annika sowie die «Beauty & The Nerd»-Beautys Natascha und Beverly sind in der aktuellen Staffel dabei.In sieben Folgen messen sich die beiden mit John Friedmann und Florian Simbeck, besser bekannt als Comedy-Duo Erkan und Stefan, Jasmin Herren und ihrem Partner Philipp Bender sowie den Models Gina-Lisa Lohfink und Elsa Latifaj. Skurrile Spiele, Nominierungsverfahren und ein „furioses Forsthaus-Finale“ warten auf die Kandidatinnen und Kandidaten. Das Siegerpaar gewinnt 25.000 Euro.