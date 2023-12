Über 21 Millionen Euro - schwache Quoten wie noch nie

Quotennews

Das ZDF veranstaltet jährlich die Gala «Ein Herz für Kinder». Es sollen Spenden gesammelt werden, Einschaltquote zweitrangig? Bei diesen Zahlen hoffentlich.

Die Krux mit der guten Sache. Ist es nun wichtig, wie viele Zuschauer bei der Gala zueinschalten? Es geht schließlich nicht um TV-Erfolg, es sollen Spenden gesammelt werden. Okay, rein der Logik nach könnten mehr Spenden zusammenkommen, wenn mehr Menschen zusehen. Ob nun wichtig oder nicht, der Blick geht neben der Spendensumme natürlich auf die blanken Zahlen. Der Reihe nach: Das ZDF und «Ein Herz für Kinder» kann zweifelsohne auf 21.216.573 Euro stolz sein. Diese Summe wurde am gestrigen Abend im Rahmen der Gala als Spendensumme gefeiert. Mit dabei am Abend fast 100 Promis und Moderator Johannes B. Kerner.Dabei ist jegliche Sparte vertreten, Ursula von der Leyen vertritt beispielsweise die Politik, mit Königin Silvia von Schweden wird es royal, Wladimir Klitschko füllt seine Rolle als Vertretung der Ukraine aus, aber natürlich waren auch Stars aus dem Unterhaltungsbereich, wie Roland Kaiser oder Vicky Leandros, mit dabei. Um mit maximal einem Nebensatz diesen Auftritt zu würdigen: Oliver Pocher war mit Ex-Frau Sandy auf dem roten Teppich, Amira kam alleine. Nur um an dieser Stelle die Spendensumme in einen Kontext zu setzen: 2022 kamen 24.236.721 Euro zusammen, vor Corona waren die Summen meist deutlich kleiner, 2017 kamen 17.578.426 Euro zusammen.Angekommen beim Blick auf die TV-Zahlen. 2022 schalteten am 17. Dezember 3,48 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, der Marktanteil lag bei 14,2 Prozent. In diesem Jahr konnte das ZDF dieses Ergebnis klar nicht halten. Es kamen gestern Abend lediglich 2,79 Millionen Fernsehende zusammen, der Marktanteil lag mit 11,7 Prozent auf einem deutlichen Tief. Die jüngeren Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren hielten in etwa die Vorjahresleistung. Von 0,45 Millionen Jüngeren blieben gestern noch 0,42 Millionen. Der Marktanteil sank so von 8,8 auf 8,1 Prozent. Deutlich an dieser Stelle: Weniger Reichweite ergab sich im Gesamten bisher seit 2007 und den vorliegenden Aufzeichnungen noch nie.