BBC dreht Drama über Jane Austen

England

Keeley Hawes und Rose Leslie werden die Hauptrollen in dem Vierteiler übernehmen.

Andrea Gibb («Elizabeth is Missing, «Mayflies) hat ein vierteiliges Dramaüber die Schriftstellerin Jane Austen geschrieben. In der neuen BBC-Produktion spielen Keeley Hawes («It's A Sin», «Bodyguard», «Line of Duty»), Rose Leslie («Game of Thrones», «Vigil»), Patsy Ferran («Living», «Hot Milk»), Jessica Hynes («Life After Life», «Years and Years»), Mirren Mack («The Witcher: Blood Origin», «The Nest»), Phyllis Logan («Downton Abbey», «Shetland»), Kevin McNally («The Crown», «Ten Percent»), Max Irons («Condor», «The Wife»), Alfred Enoch («How to Get Away with Murder», «Foundation»), Calam Lynch («Bridgerton», «Archie») und Liv Hill («The Serpent Queen», «Elizabeth Is Missing») mit.Das Drama beginnt im Jahr 1830, einige Zeit nachdem Jane gestorben ist. Cassandra (Keeley Hawes) eilt zu ihrer jungen Freundin Isabella (Rose Leslie), die nach dem Tod ihres Vaters im Begriff ist, ihr Haus zu verlieren. Vorgeblich will Cassandra ihrer Freundin helfen, doch in Wirklichkeit geht es ihr darum, ein Versteck mit privaten Briefen zu finden, die in den falschen Händen Janes Ruf zerstören könnten. Als Cassandra die Briefe entdeckt, ist sie überwältigt und fühlt sich in ihre Jugend zurückversetzt. In Rückblenden lernen wir die junge Cassy und Jane (Patsy Ferran) kennen, wie sie die Verliebtheiten, Familienfehden und enttäuschten Hoffnungen durchleben, die ihr Leben prägten und den Grundstein für Janes unvergessliche Geschichten legten. Cassandras Neubewertung ihrer Vergangenheit führt sie schließlich zu der Erkenntnis, wie blind sie für die wahre Ursache von Isabellas Herzschmerz und Kummer war. Als sie einen Weg findet, Isabella zum wahren Glück zu führen, ist Cassandra endlich in der Lage, die Opfer, die sie für ihre brillante Schwester Jane gebracht hat, zu verstehen und zu feiern.Sue Deeks, Leiterin der BBC-Programmbeschaffung, sagt: "«Miss Austen» ist die perfekte Mischung aus fesselndem Mysterium, lebendigen und fesselnden Charakteren und betörendem Charme der damaligen Zeit - die BBC-Zuschauer können sich auf einen echten Leckerbissen freuen."Christine Langan, ausführende Produzentin, sagt: "Diese äußerst unterhaltsame, von Frauen geprägte Geschichte mit einer so hervorragenden Besetzung, angeführt von Keeley Hawes, als erstes Drama von Bonnie Productions erzählen zu können, ist wirklich ein wahr gewordener Traum. Gill Hornby hat einen genialen Weg in die Austen-Welt gefunden, indem sie weibliche Charaktere geschaffen hat, in die sich das moderne Publikum einfühlen kann und an denen es seine Freude hat. Ich fühle mich sehr geehrt, diesen wunderbaren Roman in Zusammenarbeit mit dem äußerst talentierten Trio aus Autorin Andrea Gibb, Regisseurin Aisling Walsh und Produzentin Stella Merz auf die Leinwand zu bringen."