Sawatzki und Berkel drehten «Entführen für Anfänger»

Vermischtes

Bereits zum dritten Mal stand das Duo für eine Produktion für Das Erste vor der Kamera.

Am Donnerstag drehte Hans Hofer nach einem Drehbuch von Autor Christian Jeltsch mit den Publikumslieblingen Andrea Sawatzki und Christian Berkel den Spielfilm. Die beiden standen bereits für «Scheiden für Anfänger» und «Sportabzeichen für Anfänger» vor der Kamera. Der neue Film wird in knapp einem Jahr am Freitagabend zu sehen sein.Im Auftrag der ARD Degeto für die ARD produziert 307 production «Entführen für Anfänger». Produziert wird der Film von Simone Höller, Producerin ist Anemone Krüzner, Junior Producerin Cara Wiemann. Für die Redaktion sind Stefan Kruppa und Christoph Pellander (beide ARD Degeto) verantwortlich. In weiteren Rollen waren Fritz Karl, Jasmin Schwiers, Shadi Hedayati, Hedi Honert, Michelle Barthel und als Gast Isabel Varell zu sehen. Gedreht wurde einen Monat lang in Köln.Im Mittelpunkt des Spielfilms steht der Buchhalter Adam (Christian Berkel): Sein Chef Rob (Fritz Karl) schickt ihn kurz vor seinem 40-jährigen Firmenjubiläum beim Kosmetik-Familienunternehmen Moser vorzeitig in den Ruhestand. Seinen Job übernimmt bald die KI! Um sich an dem Beauty-Guru zu rächen, entführt Adam dessen Frau und berühmtes Markengesicht Evelyn (Andrea Sawatzki). Leider kommt Rob nicht auf die Idee, Lösegeld für sie zu zahlen. Im Gegenteil: Der eitle Star-Chirurg will sein Beziehungsleben ohnehin mit dem 29-jährigen Model Lene (Hedi Honert) verjüngen und ist dem Entführer sogar dankbar! Als Evelyn Adam klarmacht, dass er ohne ihre Hilfe weder an das ersehnte Geld kommen noch die Sache unbeschadet überstehen wird, tun sich die beiden zusammen. Mit einem gewagten Plan wollen sie Robs Offshore-Konten leeren.