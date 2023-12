Die Luft ist raus? Nicht bei «Ninja Warrior Germany»!

Quotennews

Finalzeit bei «Ninja Warrior Germany»! Und plötzlich ziehen die RTL-Zuschauer wieder mit!

So schnell kann eine Überschrift revidiert werden. Drehen wir die Uhren eine Woche zurück.sendet das zweite Halbfinale vor "nur" 1,71 Millionen Zuschauern. Schlechter lief es in der laufenden Staffel noch nie, die Frage, ob auf den letzten Metern die Luft ausgehe, lag also sehr nah. Und doch ist die Realität sieben Tage später so weit davon entfernt. Das erste Finale holt sich trotz des zeitgleichen Finales von «The Voice of Germany» überzeugende 2,12 Millionen Zuschauer ab. Der Marktanteil springt somit von 7,3 auf 9,1 Prozent, so muss ein Finale abliefern!Die insgesamt zweitbeste Leistung der achten Staffel der Ninjas wird von der aktuell besten Leistung der Zielgruppe vergoldet. 0,83 Millionen Umworbene sichern dem Köln-Sender die beste Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen über alle Sender und den ganzen Tag blickend. Erneut: So muss ein Finale abliefern! Der erreichte Marktanteil von 16,9 Prozent ist ebenfalls ein neuer Staffelrekord.Damit ist also deutlich, die Vorwoche und das zweite Halbfinale waren nicht mehr als ein kurzer Durchhänger. Bleibt nur eine Frage noch zu klären. Was passiert kommenden Freitag am finalen Finale? Steigern sich die Ninjas auf nochmalige Bestwerte? Ist die "Vorlage" vom ersten Finale am Ende doch zu groß. Mehr Spannung kann man sich wohl kaum ausmalen.