xLaeta  Plattformübergreifende Beauty-Influencerin

YouTuber

Sei es auf YouTube, TikTok oder Instagram – überall ist Julia Maria Fröhlich aktiv und zählt Follower im Millionenbereich. Diese enorme Reichweite hat sie sich in den vergangenen zehn Jahren aufgebaut.

Die Beauty-YouTuberin Julia Maria Fröhlich startete ihre Online-Karriere bereits 2013. Zehn Jahre später gehört sie zu einen der gefragtesten Influencerinnen in Deutschland mit einer Millionenreichweite auf YouTube, Instagram und auch TikTok. Neben eigenem Merch hat sie auch schon ihr eigenes Magazin, eine App und eine Beauty-Marke herausgebracht.Julia Maria Fröhlich wurde am 20. März 1996 geboren. Heute lebt sie in Köln. Nach ihrem Abitur begann sie ein Bachelor-Studium im Bereich Media Management, welches sie 2018 abschloss. Schon deutlich davor hat sie jedoch angefangen ihre Influencer-Karriere aufzubauen, welche so über die Jahre zunehmend zu ihrem wichtigsten Standbein wurde. Die Anfänge dafür lassen sich bereits in der Schulzeit finden, denn der YouTube-Kanal „xLaeta“ wurde im Februar 2013, also im Alter von 16 Jahren, gegründet. Den Namen wählte sie, da „Laeta“ aus dem Lateinischen kommt und „Die Fröhliche“ bedeutet. Das entspricht nicht nur ihrem Nachnamen, sondern beschreibt sie auch sonst gut. Nachdem dieser Username allerdings bereits vergeben war, landete noch ein „x“ davor.Das älteste noch aufrufbare Video ist inzwischen zehn Jahre alt und Fröhlich präsentiert darin 50 Fakten über sie selbst. Von Beginn an war der Kanal stark auf Beauty ausgelegt und so erschienen beispielsweise „Get ready with me“‘s, Schminktutorials, Morgen- und Abendroutinen, Tipps für lange Haare, schöne Nägel, gegen das Schwitzen oder um morgens leichter aufzustehen. Sie nahm ihre Zuschauer mit in den Urlaub, stellte ihre Lieblingskleidungsstücke verschiedener Marken vor oder zeigte Snack-Ideen. Auch verschiedene Challenges, zum Teil mit anderen YouTubern, durften nicht fehlen.Das Video „Was du tust, aber nicht zugibst“, darüber was Mädchen heimlich machen, ist bereits acht Jahre alt, aber mit inzwischen über 4,1 Millionen Aufrufen noch immer das gefragteste auf dem Kanal. Ganz vorne dabei sind auch zwei Videos, in welchem sie DIY-Schleim herstellte. Zudem landete ein Video mit den Lochis, in welchem die beiden Beautyprodukte testen, bei 2,9 Millionen Klicks. Besonders beliebt war auch das Format namens „MädchenMontag“, in dem sie sich an jüngere Zuschauerinnen wendet und diesen Tipps mit auf den Weg gibt. Heute erscheinen auf ihrem Kanal beispielsweise Videos, in denen Fröhlich TikTok-Produkte testet, Adventskalender von Influencern vergleicht, Pakete aufmacht, die Influencer gratis zugeschickt bekommen oder Drogerieprodukte bewertet. Inzwischen konnte sie so auf YouTube 1,76 Millionen Abonnenten ansammeln. Dazu kommen 1,6 Millionen Follower auf TikTok und über drei Millionen Follower auf Instagram.Vereinzelt teilt sie auch Einblicke in ihr Privatleben, so momentan beim Hausbau mit ihrem Ehemann Jonas, welcher jedoch hinter der Kamera bleibt. Das Erste , was die Content Creatorin von sich auf den Markt brachte, war ein eigenes Online-Magazin, wovon 2016 zwei Ausgaben rund zu den Themen Lifestyle, Health und Beauty erschienen. Ende 2016 erschien auch eine eigene App, in welcher die Videos und auch Magazine der YouTuberin verfügbar waren. Wie so viele Influencer brachte sich auch ihren eigenen Merch heraus. In einem Online-Shop sind vor allem unterschiedliche T-Shirts und Hoodies verfügbar. 2018 hatte Fröhlich auch einen Auftritt in dem Film «Wendy 2 – Freundschaft für immer» , in welchem sie sich selbst spielte. Mitte 2018 folgte dann mit „nju“ eine eigene Haarpflegemarke. Dazu gehören unter anderem Shampoo, Spülung, Haarkur und Pflegebooster.