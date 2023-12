«Barcelona-Krimi» toppt Vorwochenergebnis

Quotennews

Mit der Quizshow «Wer weiß denn sowas?» kann Das Erste am Vorabend weiterhin sehr zufrieden sein.

In der vergangenen Woche schalteten 4,68 Millionen Menschen ab drei Jahrenein. In dieser Woche verfolgten 5,19 Millionen Menschen den Fall „Absturz“, der im Frühjahr 2023 in Spanien gedreht wurde. Der Streifen, in dem Clemens Schick und Anne Schäfer auch weiterhin die Hauptrollen spielten, wollten sich 20,7 Prozent der Zuschauer nicht entgehen lassen. Dieses Mal belastete ein Geheimnis aus Jugendtagen eine Fünfer-Clique. 0,33 Millionen jungen Leute verfolgten die Verfilmung des Buchs von Catrin Lüth und Florian Hanig, Regie übernahm Andreas Herzog. Der Marktanteil wurde auf 6,5 Prozent beziffert.Bereits der Vorabend lief einmal mehr geschnitten gut: Die von Kai Pflaume moderierte Quizshowunterhielt am Donnerstag 3,06 Millionen Zuschauer, Heino Ferch und Nilam Farooq unterstützten Elton und Bernhard Hoëcker. 18,2 Prozent der Zuschauer verfolgten die Show auf dem 18.00-Uhr-Slot, bei den jungen Menschen fuhr die blaue Eins 10,6 Prozent ein. Es wurden 0,31 Millionen 14- bis 49-Jährige gemessen.Um 18.50 Uhr standauf dem Programm. In der 359. Folge freute sich Dr. Richard Ahlbeck, dass sein Sohn Dr. Ben Ahlbeck ihn zur Zusammenarbeit für eine anspruchsvolle Operation ans Johannes-Thal-Klinikum holte. Die Story von Philipp Scherzer sahen 2,29 Millionen Zuschauer, diese brachte 11,0 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Zuschauern waren 0,33 Millionen Menschen dabei, die für 8,5 Prozent Marktanteil standen.