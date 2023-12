Vorwahl-Sendung erreicht vier Millionen Menschen

US-Quoten

Vor allem das Network The CW kam auf ein beachtliches Ergebnis von zweieinhalb Millionen Zuschauer.

NewsNation und The CW Network haben am Mittwochabend gemeinsam mehr als vier Millionen Zuschauer für die letzte republikanischen Vorwahldebatte vor den Iowa Caucuses erreicht. NewsNation, der am schnellsten wachsende Sender im Bereich der Kabelnachrichten zur Hauptsendezeit, erreichte mit fast 1,6 Millionen Zuschauern in den USA die höchste Reichweite in seiner Geschichte; bei den Erwachsenen zwischen 25 und 54 Jahren verfolgten laut Nielsen Fast Nationals mehr als 350.000 Zuschauer die Debatte. The CW Network, das die Debatte simultan übertrug, erreichte mehr als 2,5 Millionen Zuschauer und fast 500.000 Zuschauer bei den Erwachsenen zwischen 25 und 54 Jahren, womit die Debatte die meistgesehene Primetime-Sendung von The CW seit 2018 war. Auf dem New Yorker Markt war die Übertragung der Debatte durch WPIX-TV die Nummer 1 in der Primetime mit mehr als 300.000 Zuschauern insgesamt."NewsNation fühlte sich unglaublich geehrt, die Debatte gestern Abend zu moderieren, und wir freuen uns sehr, dass so viele Zuschauer eingeschaltet und zugeschaut haben", sagte Sean Compton, President of Networks bei Nexstar Media. "Diese Debatte ist eine bemerkenswerte Leistung für einen Kabelnachrichtensender, der erst knapp drei Jahre alt ist. Wir sind sehr stolz auf das NewsNation-Team, die großartige Arbeit der Moderatoren und die Gesamtproduktion. Am Ende waren die wahren Gewinner gestern Abend die Wähler der Nation.Vorläufige digitale Ergebnisse deuten darauf hin, dass fast 400.000 Nutzer einen Teil der Debatte über die NewsNation-Website oder die mobile App als Livestream verfolgt haben, die App erreichte dabei Rekordzahlen.