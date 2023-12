Ray Romano macht bei «No Good Deed» mit

US-Fernsehen

Der Star aus «Everybody Loves Raymond» wird bei der neuen Serie mitspielen.

Netflix hat bekannt gegeben, dass der mit einem Emmy ausgezeichnete Schauspieler, Regisseur und Produzent Ray Romano die Hauptrolle inübernehmen wird, einer neuen düsteren Comedy-Serie von Autorin und ausführender Produzentin Liz Feldman («Dead to Me»). Will Ferrell und Jessica Elbaum produzieren mit, Christie Smith gehört ebenso zu den Produzenten.Ray Romano («Somewhere in Queens», «Get Shorty», «Made for Love») spielt die Rolle des Paul Morgan - Paul, der ständig gestresst und pleite ist, ist ein Bauunternehmer, der verzweifelt versucht, sich zur Ruhe zu setzen, seine Schulden zu begleichen und Los Angeles zu entkommen. Er glaubt, dass der Verkauf seines schönen Hauses in Los Feliz die Lösung für alle Probleme von ihm und seiner Frau Lydia ist, aber seine Fehler aus der Vergangenheit werden ihn weiterhin verfolgen.«No Good Deed» ist eine halbstündige, düstere Komödie, die drei sehr unterschiedliche Familien begleitet, die um den Kauf derselben Villa im spanischen Stil der 1920er Jahre wetteifern, von der sie glauben, dass sie alle ihre Probleme lösen wird. Doch wie die Verkäufer bereits herausgefunden haben, kann sich das Traumhaus manchmal als absoluter Albtraum erweisen.