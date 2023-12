Das Erste setzt auf den Dortmunder-«Tatort»

TV-News

Mitte Februar 2024 wird der neue Spielfilm ausgestrahlt, in dem Hauptkommissar Faber sich beweisen muss.

Zehn Monate nach "Love is Pain" bringt Das Erste den Dortmunderzurück. Hauptkommissar Peter Faber, gespielt von Jörg Hartmann, muss sich damit abfinden, dass Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) seine neue Chefin ist. Wenn Hauptkommissar Faber am Sonntag, 18. Februar 2024, um 20.15 Uhr in „Cash“ wieder seinen Dienst antritt, ist sein Job als Leiter der Mordkommission erst einmal weg. Und Staatsanwalt Matuschek hätte nichts dagegen, wenn sich daran auch nichts mehr ändern würde.Kriminalhauptkommissar Jan Pawlak hingegen scheint sich nur noch wenig für seinen Job zu interessieren. Er vergnügt sich lieber im Wettbüro „Mutluluk“ (türkisch für „Glück“) von Alkim Celik. Das „Mutluluk“ gerät plötzlich in den Fokus der Ermittlungen, als Celiks Schwager Lukas Becker tot aufgefunden wird. Außerdem taucht ein alter Bekannter Fabers wieder auf der Bildfläche auf: Tarim Abakay ist nicht nur Präsident des Fußball-Regionalligisten TUS Hörde, sondern hat auch seine Finger im Dortmunder Drogen- und Glücksspielgeschäft. Diesmal will Faber ihn nicht davonkommen lassen. Doch sein Spürsinn bleibt nicht lange ohne Folgen: Auf dem Parkplatz vor dem Pflegeheim seines Vaters wird Faber von Ira Klasnić und ihren beiden bewaffneten Begleitern abgefangen.„Jeder einzelne Ermittler hatte in den letzten Folgen seine ganz eigenen, privaten Probleme“, so Drehbuchautor Jürgen Werner. „In „Cash“ laufen die einzelnen Backstorys zusammen und überschneiden sich. Dadurch werden die Karten ganz neu gemischt, getreu dem Motto: Dortmund darf alles, nur nicht langweilig sein.“ Die Produktion von Bavaria Fiction wurde zwischen Februar und März 2023 in Dortmund und Köln gedreht.