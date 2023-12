ITV zeigt EM-Eröffnungsspiel

England

Die BBC steigt erst am 15. Juni die Fußball-Europameisterschaft 2024 ein. Die BBC hofft noch, dass Wales sich für das Turnier in Deutschland qualifiziert.

ITV und BBC haben nach der Auslosung des Turniers am Samstag ihre Pläne für die Berichterstattung über die UEFA-Europameisterschaft 2024 bekannt gegeben. Die britische Fernsehübertragung des Turniers beginnt auf ITV [und STV in Schottland] am 14. Juni mit der exklusiven Live-Übertragung des Eröffnungsspiels zwischen Gastgeber Deutschland und Schottland in München. ITV wird Englands letztes Gruppenspiel gegen Slowenien zeigen und die Plätze eins, zwei und drei des Achtelfinales sowie den ersten Platz des Halbfinales auslosen. Sowohl ITV als auch die BBC übertragen das Endspiel aus dem Berliner Olympiastadion.Die BBC wird die ersten beiden Gruppenspiele Englands gegen Serbien (16. Juni) und Dänemark (20. Juni) übertragen, wenn die Mannschaft von Gareth Southgate versucht, einen Schritt weiter zu kommen als bei der Euro 2020. Die BBC zeigt auch die Gruppenspiele von Schottland gegen die Schweiz (19. Juni) und Ungarn (23. Juni) nach der beeindruckenden Qualifikationskampagne, in der man nur eine Niederlage hinnehmen musste.Die BBC wird das Viertelfinale als erstes übertragen und zeigt außerdem Live-Spiele mit einigen der größten Mannschaften Europas, darunter Titelverteidiger Italien, Vize-Weltmeister Frankreich gegen die Niederlande (21. Juni), Spanien, Belgien und Portugal sowie zwei Gruppenspiele mit Gastgeber Deutschland.Niall Sloane, ITV-Direktor für Sport, sagte: "Nach der Auslosung können wir uns nun auf die Europameisterschaft im nächsten Sommer in Deutschland freuen, und wir sind hocherfreut, dass wir den Zuschauern mit dem Eröffnungsspiel zwischen Schottland und dem Gastgeber einen fulminanten Start in das Turnier bieten können. Wir haben die ersten Tipps für das Achtelfinale und das Halbfinale, und da England zu den Favoriten gehört, hoffen wir, den Zuschauern die größten Momente dieses möglicherweise historischen Turniers präsentieren zu können. Wir werden unsere umfassenden Pläne für die Berichterstattung im Vorfeld des nächsten Juni bekannt geben, um den Zuschauern das Beste der Euro 2024 zu bieten."Philip Bernie, Head of BBC Sport Content, sagt: "Mit der UEFA-Europameisterschaft, den Olympischen Spielen in Paris und Wimbledon, die alle von der BBC übertragen werden, verspricht unser Sportsommer sehr denkwürdig zu werden. Zusätzlich zu den Live-Spielen aller Turnierfavoriten freuen wir uns, dass wir in der Gruppenphase je zwei Spiele für England und Schottland zeigen können, und wir hoffen, dass wir noch zwei weitere für Wales hinzufügen können, wenn sie sich ebenfalls qualifizieren. Wir sind stolz darauf, dass die BBC den Zuschauern wieder eine umfassende Berichterstattung und Analyse des gesamten Ereignisses im Fernsehen, im Radio und im Internet bieten wird, damit die Fans, egal wo sie sind, alles miterleben können."