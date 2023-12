«Lets Dance»-Gesichter machen «Das Supertalent»

TV-News

Bis auf Dieter Bohlen und Bruce Darnell waren alle Moderatoren und Juroren bereits bei der RTL-Tanzshow dabei.

Die RTL-Tochter Fremantle hat «Got Talent» in diesem Jahr bereits in Argentinien neu aufgelegt, im kommenden Jahr geht es bei RTL Deutschland weiter. Zahlreiche Länder wie Kroatien, Montenegro, Bosnien und Herzegowina sowie Tschechien und die Slowakei produzieren neue Folgen, ebenso Frankreich, Litauen, die Niederlande, Norwegen, Portugal und Spanien. Die RTL-Geschäftsführung hat bei der Fremantle-Tochter UFA Show & Factual vier neue Folgen in Auftrag gegeben.Durch die neuen Folgen, die seit Donnerstag produziert werden, führen Jens „Knossi“ Knossalla und Victoria Swarovski. Dieter Bohlen («Deutschland sucht den Superstar»), Bruce Darnell («Surprise! Die Bruce Darnell Show»), Anna Ermakova (Model) und Ekaterina Leonova (Profi-Tänzerin) dürfen den Buzzer drücken. Die 16. Staffel soll etwas Neues bringen und damit ist die Show so kurz wie seit der Premiere nicht mehr. Zwischen zehn und 14 Folgen pro Staffel waren bisher üblich, die erste Ausgabe im Herbst 2007 umfasste nur drei Folgen. Im Gegensatz zu früheren Ausgaben wird das Finale von «Das Supertalent» nicht live ausgestrahlt.Victoria Swarovski: "Ich freu mich riesig, zum «Supertalent» zurückzukehren und zusammen mit Knossi an meiner Seite vier Shows moderieren zu dürfen. Knossi und ich hatten schon eine tolle Zeit bei «Let's Dance», umso schöner wird es, gemeinsam mit ihm und natürlich auch mit Dieter, Bruce, Anna und Ekat auf viele spannende Talente zu treffen. Ich bin schon sehr gespannt und kann es gar nicht erwarten, dass es los geht!"Jens Knossalla: "Absoluter Wahnsinn. Ich bin mit dabei beim «Supertalent». Ich habe das große Glück, neben Victoria Swarovski moderieren zu dürfen und freue mich auf die Jury, auf das Publikum, aber vor allem auf die Kandidaten. Ich werde euch zur Seite stehen. Ich bin da. Ich passe auf. Alles wird gut. Ich freue mich auf vier atemberaubende Shows bei RTL . «Das Supertalent» ist wieder da und Knossi ist dabei. Ich freue mich so auf euch."