Maxx veranstaltet Studio Ghibli-Thementag

TV-News

Am zweiten Weihnachtsfeiertag können sich die Zuschauer auf zahlreiche Spielfilme freuen.

Der Fernsehsender ProSieben Maxx widmet sich am zweiten Weihnachtsfeiertag den Werken von Studio Ghibli und seinem Mastermind Hayao Miyazaki. Los geht es um 10.00 Uhr mit dem Spielfilmaus dem Jahr 1989. Die japanische Produktion ist der vierte Film des damals noch jungen Studios. Ab 11.55 Uhr istzu sehen, ebenfalls der erste Spielfilm der Firma. Das Waisenmädchen Sheeta wird eines Nachts von Regierungsagenten auf ein Luftschiff entführt. Als die Piratin Dora das Schiff angreift, stürzt das Mädchen in die Tiefe. Dank eines Amuletts ihrer Mutter landet sie in den Armen des Jungen Pazu. Dieser träumt von der Festung einer vergangenen Hochkultur, einem Schloss im Himmel - Laputa. Eine abenteuerliche Reise auf der Suche nach diesem geheimnisvollen Ort beginnt.ProSieben Maxx setzt zwischen 14.10 und 15.50 Uhr auf eine berührende Geschichte zwischen zwei Mädchen und einem geheimnisvollen Wesen:stammt aus dem Jahr 1988. Die Mutter von Mei und Satsuki liegt schwer krank in einem ländlichen Krankenhaus. Ihr Vater beschließt, mit den Kindern aufs Land zu ziehen, um in ihrer Nähe zu sein. Die beiden Mädchen sind zunächst wenig begeistert von ihrem neuen Zuhause. Doch bei einem ihrer Erkundungstouren durch den Wald begegnen sie dem Naturgeist Totoro, der sie fortan auf eine magische Reise mitnimmt.Um 15.50 Uhr stehtauf dem Programm, bevor um 18.00 Uhr das preisgekrönte Märchengezeigt wird. Der Film aus dem Jahr 2001 wurde mit dem Oscar für den besten Animationsfilm ausgezeichnet. Um 20.15 Uhr folgtaus dem Jahr 1997, bevor es um 22.45 Uhr mit weiteren Animes weitergeht.erzählt die Geschichte eines Jungen, der im Rollstuhl sitzt und sich von der Welt zurückgezogen hat. Ab 00.30 Uhr steht nochauf dem Programm. Bei einem Wohnungsbrand wird die leidenschaftliche Surferin Hinako von dem Feuerwehrmann Minato gerettet. Die beiden verlieben sich ineinander und sind bald unzertrennlich. Doch dann kommt Minato bei einem schrecklichen Unfall ums Leben.