ZDF setzt «Frühling» ab Februar fort

Im Winter gibt es sechs neue Folgen der Serie, in der Simone Thomalla die Hauptrolle spielt.

Ab Sonntag, den 4. Februar 2024, strahlt das Zweite Deutsche Fernsehen wiederaus. Die 13. Staffel der «Herzkino»-Reihe erzählt von der Dorfhelferin Katja Baumann, die von Simone Thomalla verkörpert wird. Sechs neue Geschichten wurden in den vergangenen Monaten gedreht. Los geht es mit einer Geschichte, in der ein Zebra in Katjas Garten einzieht. In der zweiten Folge kehrt ein Ehepaar von einem romantischen Ausflug nicht zurück.Die dritte Folge, die am 18. Februar geplant ist, handelt von Friederike Neumeister und ihrer Tochter, die vor acht Jahren verschwand. Wie jedes Jahr feiert sie gemeinsam mit Sohn Theo den Geburtstag der vermissten Marie. Eine Woche später bittet Christian Frankenthal Dorfhelferin Katja um Hilfe, da er überzeugt ist, dass sein Vater auf eine Heiratsschwindlerin hereingefallen ist. Der reagiert völlig uneinsichtig, ist zu keinem Gespräch bereit. Selbst der Pfarrer kann ihn nicht zur Vernunft bringen.„Ich sehe «Frühling» als kreative Spielwiese. Julia Beautx begann beispielsweise als Kleindarstellerin in «Frühling» vor Jahren. Nachdem ich ihr Talent erkannte, wurde nicht nur ihre Rolle als Lilly Engel immer größer, sondern sie bekam auch die Hauptrolle in «Gestern waren wir noch Kinder», so Erfolgsautorin Natalie Scharf. „Auch die Freiheit zu haben, Geschichten mal anders zu erzählen, ist ein großer Vorteil von «Frühling». Ich liebe es, Drama, Komödie und Thriller zu mixen. Es ist oft ein schmaler Grat und fordert mich genauso wie eine Miniserie wie «Gestern waren wir noch Kinder». Was ich damit sagen will: Ich mache keinen Unterschied, was Anspruch und Qualität betrifft. «Frühling» und jede Eventserie aus meiner Feder sind ähnlichere Geschwister, als man vielleicht denkt. Wenn es nach mir geht, kann «Frühling» noch mindestens zehn Jahre weitergehen.