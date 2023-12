«Casey Anthony's Parents: The Lie Detector Test» kommt

US-Fernsehen

Der zweistündige Film, der am Donnerstag, den 4. Januar, ausgestrahlt wird, wird von York & Wilder produziert.

Der tragische Tod der zweijährigen Caylee Anthony im Jahr 2008 schockierte die Nation und riss die Familie Anthony auseinander. Als Reaktion auf Casey Anthonys jüngste Anschuldigungen gegen ihren Vater erklären sich George und Cindy Anthony bereit, sich vor laufender Kamera einem Lügendetektortest zu unterziehen, um die noch offenen Fragen über Georges Beteiligung an Caylees Tod in dem neuen Special, der am Donnerstag, den 4. Januar um 21 Uhr auf A&E und Lifetime ausgestrahlt wird. Der zweistündige Film wird von York & Wilder produziert und enthält neue Interviews des Journalisten Tony Harris mit George und Cindy.Casey Anthonys brisante Anschuldigungen, ihr Vater habe Casey und Caylee missbraucht und sei für Caylees Tod verantwortlich, veranlassten George und Cindy dazu, sich einem Lügendetektortest zu unterziehen. Ihre Echtzeit-Reaktionen auf die Fragen des Lügendetektors werden in dem Dokumentarfilm offengelegt, ebenso wie die Reaktionen der Ehepartner auf die Antworten des jeweils anderen und die Ergebnisse des Lügendetektors.Das Special geht auf die neuen Anschuldigungen gegen George ein, die jüngste Wendung in einer Geschichte, die mit Caylees Verschwinden im Juni 2008 begann und einen landesweiten Medienrummel auslöste. Der Tod von Caylee wurde als Mord eingestuft, als ihre Überreste im darauffolgenden Dezember in einem Waldstück in der Nähe des Hauses der Anthonys entdeckt wurden. Casey Anthony wurde im Zusammenhang mit dem Mord an Caylee angeklagt und nach einem hitzigen Prozess im Juli 2011 vom Vorwurf des Mordes freigesprochen, obwohl die öffentliche Meinung der Meinung ist, dass Caylee nicht gerecht behandelt wurde. Cindy und George Anthony hatten eine stürmische Beziehung zu ihrer Tochter, die im Laufe der Jahre von beiden Seiten mit erstaunlichen Anschuldigungen belastet wurde.